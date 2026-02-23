Ekonomistudent till CoForma
2026-02-23
Är du en driven och noggrann ekonomistudent som vill arbeta vid sidan av studierna? Hos Coforma får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, ta ansvar i en växande organisation och bygga en stabil grund. För rätt person finns dessutom möjlighet att kliva in i en heltidsroll längre framöver.
Om tjänstenSom ekonom hos Coforma får du en bred och utvecklande roll där du ansvarar för både löpande ekonomiarbete och mer analytiska uppgifter. Din huvudsakliga arbetsvardag kommer att bestå av registrering och betalning av leverantörsfakturor för främst tre bolag (men även fler vid behov), utskick av kundfakturor samt bokning av inbetalningar. Du är också delaktig i bokslutsarbetet och sköter avstämning av utvalda konton.
Utöver dessa löpande uppgifter kommer du successivt att ta ett större ansvar inom koncernen, som omfattar totalt 20 bolag. Det kan handla om att göra manuella bokningar för att stämma av konton vid bokslut, attestera löneutbetalningar och administrera skattekonton.
För dig som har ett intresse för att fördjupa dina kunskaper ytterligare finns på sikt möjlighet att bidra med framtagande av prognoser, administrera projektregister, hantera momsdeklarationer till Skatteverket och, om du vill, utveckla din kompetens inom årsredovisningar och inkomstdeklarationer.
Arbetet sker främst i Visma Net och Excel, och du får en praktisk onboarding där du lär dig arbetsuppgifterna steg för steg tillsammans med närmsta chef. Här får du möjlighet att växa in i rollen, få stöd när det behövs och samtidigt utmana dig själv i takt med att du blir tryggare i arbetsuppgifterna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Registrera leverantörsfakturor i primärt 3 bolag. Kan även förekomma registrering i övriga 11 bolag.
Betala leverantörsfakturor (sköts via Autopay) i tre bolag och manuell betalning i övriga bolag.
Skicka kundfakturor samt boka inbetalning av kundfakturor och övriga inbetalningar.
Vara med vid bokslutsarbete och sköta avstämning av vissa konton.
Vi söker dig somStuderar ditt sista år på universitetet (gärna inom ekonomi, t.ex. Handelshögskolan eller motsvarande)
Har hunnit samla på dig lite arbetslivserfarenhet vid sidan av studier, via ett deltidsjobb/praktik/internship
Vill arbeta extra vid sidan av studierna och ta ett större ansvar på heltid efter examen
Har siffersinne, är analytisk och kan förstå ekonomiska samband
Som person är du driven, nyfiken och inte rädd för att ställa frågor. Du uppskattar att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och vill bidra till en arbetsmiljö präglad av glädje, engagemang och öppenhet.
Om partnerföretaget- CoFormaCoforma är ett entreprenads- och projektutvecklingsbolag baserat i Göteborg. De skapar värde genom total- och utförandeentreprenader inom bostadsprojekt, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Med fokus på samarbete, kvalitet och långsiktiga relationer arbetar de nära kunder, medarbetare och partners för att leverera hållbara byggprojekt. Deras kultur bygger på glädje, samarbete, engagemang och öppenhet.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO och arbetar deltid. Förutsatt att samarbetet fungerar väl finns det sedan en mycket god möjlighet att gå över i en heltidsanställning hos Coforma.
Övrig informationOmfattning: Deltid (8-20 timmar per vecka) med start omgående och fram till maj/juni. Därefter följer ett planerat uppehåll under tiden en kollega är på föräldraledighet. Efter uppehållet finns möjlighet att återuppta rollen på heltid. Arbetstiderna under deltidsperioden är flexibla och anpassas efter dina studier.
Start: Omgående
Placering: Centrala Göteborg
Kontaktperson: Linn Lindgren, Linn.lindgren@oio.se
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
