Ekonomistrateg till Sundbybergs stad
Sundbybergs kommun / Redovisningsekonomjobb / Sundbyberg Visa alla redovisningsekonomjobb i Sundbyberg
2026-07-15
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Vill du vara med och forma framtidens ekonomistyrning i en växande stad?
Sundbybergs stad söker nu en ekonomistrateg som vill kombinera strategiskt ekonomistyrnings- och utvecklingsarbete med verksamhetsnära analyser. Här får du möjlighet att arbeta datadrivet, påverka på koncernnivå och bidra till välgrundade beslut som gör skillnad för både organisation och invånare.
I den här rollen får du ett brett och utvecklande uppdrag där du arbetar både strategiskt och operativt med stadens ekonomistyrning ur ett koncernperspektiv. Du driver utvecklingen av ekonomisk rapportering och uppföljning, samordnar koncernövergripande rapportering, finansieringsfrågor och fungerar som en viktig länk mellan staden och de kommunala bolagen.
En central del av rollen är det analysbaserade och datadrivna arbetet. Du är drivande i utvecklingen av det datadrivna arbetet i staden och genomför kvalificerade analyser, jämförelser och konsekvensbedömningar där du använder nyckeltal, statistik och verksamhetsdata för att identifiera trender, risker och utvecklingsmöjligheter. Genom ditt arbete stärker du organisationens förmåga att fatta faktabaserade och långsiktigt hållbara beslut. Du får även möjlighet att utveckla metoder och arbetssätt inom ekonomistyrning och uppföljningsprocess, genomföra utredningar och ta fram beslutsunderlag till politisk ledning.
Rollen passar dig som trivs i en miljö där analys, finansieringsfrågor, utveckling och samverkan går hand i hand.
Vi erbjuder dig:
en strategisk nyckelroll i en växande och utvecklingsorienterad stad
möjlighet att arbeta datadrivet och bidra till utvecklingen av ekonomistyrningen
ett uppdrag med stor bredd, variation och många kontaktytor
engagerade kollegor och en kultur som präglas av professionalism, samarbete och utveckling
möjlighet att driva förbättringsarbete och påverka arbetssätt och processer
ett arbete med tydlig samhällsnytta
Vi söker dig med relevant högskole-/universitetsutbildning för tjänsten inom exempelvis ekonomi eller statistik. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom offentlig sektor.
Meriterande om du har erfarenhet att jobba med finansieringsfrågor. Du är en driven och engagerad person som arbetar strukturerat och metodiskt för att nå framgång i dina uppgifter. Samtidigt har du ett stark utvecklingsfokus och förmåga att tänka innovativt och ta egna initiativ. Du har ett starkt analytiskt sinne och en förmåga att se helhet samtidigt som du kan fördjupa dig i detaljer.
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och är en skicklig kommunikatör, med lätthet att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Rollen kräver att du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Stadens förmåner:
Sundbybergs stad erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling till extra lediga dagar, modern och flexibel förläggning av arbetstid, medlemskap i Sundbybergs kommunanställdas Idrottsförening (SKIF) och rabatterat årskort på simhallen. Ett stenkast från stadshuset finns Ursviks motionsområde med löp- och skidspår samt MTB-spår. För den konstintresserad finns möjlighet att bli medlem i konstföreningen Bladoram.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansök senast den 9 augusti 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 STOCKHOLM Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Biträdande ekonomidirektör
Karin Mattsson karin.mattsson2@sundbyberg.se +4687066820 Jobbnummer
10003598