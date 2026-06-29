Ekonomistrateg med fokus på investeringar
Region Värmland / Bankjobb / Karlstad Visa alla bankjobb i Karlstad
2026-06-29
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Vill du ta en nyckelroll i att utveckla och samordna regionens investeringsprocess? Är du en analytisk ekonom som drivs av att skapa struktur och få processer att fungera? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Region Värmland står inför stora investeringar de kommande åren - över en miljard kronor årligen. Med projekt som ny bussdepå och nytt akuthus bygger vi för framtiden. Nu vill vi stärka vårt team inom Koncernekonomi och finans med dig som vill bidra i detta viktiga arbete
Din arbetsplats
Du blir en del av enheten Koncernekonomi och finans inom Region Värmlands planerings- och ekonomiavdelning, som är en avdelning med cirka 100 medarbetare.
Enheten arbetar med viktiga och strategiska frågor som finans, investeringar, uppföljning genom delårsrapporter och årsredovisning samt sjukvårdsregional samverkan. Vi bidrar också med styrning i större projekt, utveckling av ekonomiprocesser och analyser.
Vårt arbete har stor betydelse för både den politiska organisationen och verksamheterna i regionen, och vi är med och skapar förutsättningar för en effektiv styrning av både ekonomi och verksamhet.
Vi är en enhet på nio personer med ett nära samarbete, där vi hjälps åt och lär av varandra. Hos oss får du ett eget ansvar i din roll, samtidigt som du är en självklar del av teamet. Vi arbetar ofta tillsammans med andra funktioner och bidrar med ett helhetsperspektiv i utvecklingsarbete och gemensamma processer.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla hur Region Värmland planerar och genomför sina investeringar?
I den här rollen får du en central position i att vidareutveckla, samordna och följa upp regionens investeringsprocess. Du säkerställer att processen är sammanhållen, effektiv och ändamålsenlig – från planering och prioritering till uppföljning, med tydliga arbetssätt, en robust struktur och väl underbyggda beslutsunderlag.
I rollen arbetar du också med finansiella frågor såsom cash management och skuldförvaltning. Du bidrar till att stärka regionens ekonomiska styrning och skapa goda förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet, gärna från en större och komplex organisation.
Du är van att utveckla arbetssätt och driva processer framåt. Det är meriterande om du har arbetat med investeringar i en större, gärna politiskt styrd, organisation. Erfarenhet av cash management, skuldförvaltning och bolagsstyrning är också ett plus.
Som person är du analytisk och har ett långsiktigt, strategiskt perspektiv. Du arbetar strukturerat och självgående med ett starkt driv. Du samarbetar väl med andra, har förmågan att se både helhet och detaljer och kan kommunicera ditt arbete på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att bli en del av vårt team!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Regionledningskontor, Planering och ekonomi, Koncernekonomi och finans Kontakt
finanschef
Marcus Brolinson marcus.brolinson@regionvarmland.se 010-8314250 Jobbnummer
9982760