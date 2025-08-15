Ekonomisk Controller till Akademiska sjukhusets blivande Grant Office
2025-08-15
Akademiska sjukhusets lednings- och stödfunktion
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Forsknings- och utbildnings (FoU) avdelningen på Akademiska sjukhuset omfattar flera enheter och har ca 25 anställda. Vid FoU-avdelningen, där tjänsten kommer att vara placerad, ingår enheten för forskningsstöd där vi idag arbetar 9 personer som ett verksamhetsnära forskningsstöd och bidrar till utveckling av forskningsinfrastrukturer primärt inom sjukhuset men även inom Region Uppsala. Syftet är att ge goda förutsättningar att bedriva forskning av hög kvalitet. Enheten hanterar externa bidrags- och uppdragsfinansierade projekt, såväl nationella som internationella, inklusive EU-projekt. Enheten stödjer, i begränsad omfattning, även externt finansierade projekt inom andra förvaltningar i region Uppsala och har ett nära samarbete med Uppsala universitet.
Ditt uppdrag
Är du en kreativ och strukturerad ekonom och vill vara med och utveckla en ny funktion; ett centralt Grant Office för Akademiska sjukhuset i Uppsala med fokus på EU? Då är detta en unik möjlighet för dig! Du kommer att vara med från start och forma en strategisk viktig funktion för att stärka Akademiska sjukhusets deltagande i internationell forskning. Rollen kommer att samordna ett virtuellt team av ekonomer som arbetar med EU-redovisning. Din roll blir att proaktivt vägleda genom samarbete i nätverk (nya och etablerade), kännedom om gällande regelverk och tillgängliga program; som när nya EU-projekt finns att söka samt stötta i redovisningen av projekten och skapa drivkraft i en begynnande verksamhet. Rollen kommer vara central i hanteringen av EU-revisioner av våra projekt.
Du kommer även arbeta med uppföljning och redovisning av externa bidragsfinansierade forskningsprojekt, primärt EU-projekt. Det innebär att du stödjer forskaren vid projektansökningar, budgetplanering, uppföljning samt återrapportering till finansiär. Tillsammans med forskaren kommer du att ansvara för att ge en rättvisande bild av det ekonomiska läget i projektet. Arbetsuppgifter innefattar även utveckling av rutiner och du kommer även delta i löpande rutinarbete och verksamhetsutvecklande samarbeten. Vi bygger tillsammans upp en hållbar och effektiv struktur för hantering av forskningsprojekt samtidigt som vi löpande tar hand om frågeställningar och administration för att stötta forskare och forskningspersonal. Du samarbetar med andra ekonomer inom organisationen, men kommer också själv hantera olika projekt inom verksamheterna.
Du kommer att vara delaktig i enhetens målsättning att administrativt förbättra, effektivisera och skapa bästa möjliga förutsättningar för den kliniska forskningen på sjukhuset och inom Region Uppsala. Du deltar aktivt i att bygga upp en hållbar administrativ forskningsstruktur, där EU-projekt blir ditt fokusområde.
Du som söker har en högskoleexamen inom ekonomi, finans och/eller lång erfarenhet inom för oss relevant område. Du har erfarenhet av ekonomistyrning inom forskningsfinansiering eller offentlig sektor. Du är van att arbeta med Office 365 och då speciellt Excel och känner dig trygg i att sätta dig in i olika ekonomi och IT-stödsystem. I tjänsten ingår vissa enklare ekonomiadministrativa uppgifter. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Tidigare erfarenhet av klinisk forskningsadministration, EU-projekt, arbete inom hälso- och sjukvården och/eller universitetet är meriterande.
Din kompetens
Som person är du lösningsorienterad, engagerad med förmåga att motivera andra. Rollen förutsätter att du är strukturerad och ansvarstagande och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Denna roll ställer höga krav på din samarbets- och kommunikationsförmåga och vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper som struktur och noggrannhet och du måste ha god förmåga att leverera enligt plan.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning, heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader kommer att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta FoU-direktör Anna-Karin Wikström, anna-karin.wikstrom@akademiska.se
Enhetschef Gunilla Nygård, gunilla.nygard@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
