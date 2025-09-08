Ekonomisamordnare Och Personlig Assistent
2025-09-08
Ekonomisamordnare och personlig assistent
Det här är en annons för en tjänst som ekonomisamordnare och personligassistent. Du får nöjet (och besväret) att arbeta med en journalist och konstnär med fokus på Mänskliga rättigheter och independent living (google it!).
Mitt assistansbehov beror på en progressiv sjukdom som gör att jag allt eftersom förlorar syn, hörsel, känsel, koordination och balans. Jag behöver dig som kan hantera arbetsrollen med både respekt och empati på ett professionellt sätt. Du får utbildning i bland annat TSS, ledsagning, syntolkning.
< Jag söker dig, vars avsikter med ansökan är genomtänkta och hållbara.>
EKONOMISAMORDNARE
Exempel på arbetsuppgifter du sköter som ekonomisamordnare:
Redovisa assistansomkostnader.
Planera utbildning och redovisa ubildningskostnader
Håll i inköp av inventarier och förbrukningsvaror.
Sortera min mail och assistera mig i att sköta min privatekonomi.
PERSONLIG ASSISTENT
Exempel på arbetsuppgifter du sköter som personlig assistent.
Ge mig en stadig hand som stöttning vid överflyttningar så att jag inte faller och skadar mig.
Skära upp och föra maten till munnen när jag ska äta.
Syntolka min omgivning och med rörelser visa var den jag talar med står.
Hjälpa mig in i bilen, lasta rullstolen och köra bilen när vi ska iväg någonstans.
ANSTÄLLNINGSKRAV
• Körkort för bil med manuell växellåda.
• Du kan eller är beredd att utbilda dig i dövblindkompetens och teckenspråk/TSS.
• Att du tar initiativ och ser vad som behöver göras.
• Har goda kunskaper i svenska och kan ta emot skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner även om jag emellanåt talar otydligt.
• Grundläggande datakunskaper.
• Har erfarenhet och kunskaper i att arbeta med administration och ekonomi.
• Ej vara allergisk eller rädd för hund, då hund bor i hemmet.
Andra uppskattade meriter som inte är krav:
• Vana att hantera program som Zoom, office-paketet, iOS och adobe.
• Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent
• Har utbildning inom HR eller ekonomi.
TJÄNSTGRAD & LÖN
Din tjänstgrad som personlig assistent kommer att ligga på ca 50% på ett rullande fyraveckors-schema och utöver det plocka tomma pass. Timlönen som assistent sätts utifrån fasta kriterier och den kompetens jag behöver: 144-170 kr/h+ ob.
Som ekonomisamordnare får du ett arvode om 3000kr/månad.
Rekrytering sker fortlöpande, så avvakta inte med att skicka din ansökan om du kan göra det idag. Använd gärna typsnitt Arial bold, i storlek 20 pkt så är det lättare för mig att läsa. Ersättning
Timlön baserad på kompetensen som krävs samt OB tillägg. Friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9497375