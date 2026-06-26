Ekonomilärare till Andénska gymnasiet
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2026-06-26
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Andénska gymnasiet är en ny gymnasieskola som startade hösten 2025, med fokus på internationella affärer och relationer. Ny söker vi en engagerad och driven ekonmilärare som vill fortsätta bidra till att skapa en skola i världsklass.
Andénska gymnasiet erbjuder samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet med en unik profil inom internationella affärer, relationer och projektledning. Vi samarbetar nära näringslivet och internationella aktörer för att ge våra elever verktyg som verklighetsbaserade case, internationella erfarenheter och mentorer från näringslivet. Våra ledord – Lär. Väx. Lyckas. – speglar vår ambition att skapa en skola där både elever och personal utvecklas och når sina mål.
Vill du vara med och vidareutveckla en skola med höga ambitioner?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker lärare med behörighet i ämnet ekonomi.
Som lärare på Andénska gymnasiet kommer du att:
• Undervisa på samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet, med fokus på internationella samarbeten med näringslivet och projektledning.
• Använda vårt unika schema med längre lektionspass för att skapa djupare lärande.
• Skapa tydliga mål och ge eleverna regelbunden, konstruktiv återkoppling.
• Integrera digitala verktyg och arbeta med verklighetsbaserade case.
• Leda och medverka i att ta fram koncept för våra projektveckor där projektledning är en central del av undervisningen.
• Aktivt samarbeta med dina kollegor för att reflektera över undervisningsmetoder och lärande. Du är öppen för att utvärdera och ompröva din lektionsdesign för att ständigt förbättra resultaten och skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna att lära, växa och lyckas.
På Andénska gymnasiet går internationalisering och samarbete med näringslivet som en röd tråd genom utbildningen. Du kommer att kompetensutvecklas inom projektledning genom vår samarbetspartner Projektforum och föra dessa kunskaper vidare till eleverna.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad gymnasielärare i ämnet ekonomi.
• Har erfarenhet av att leda och utveckla ekonomi- och samhällsvetenskapsprogram
• Är intresserad av internationalisering, projektledning och entreprenörskap
• Vill bidra till skolans vision, profil och pedagogiska utveckling
• Vill vara med och bygga upp rutiner, struktur och kultur från grunden
• Arbetar inkluderande och skapar en inspirerande miljö för elever och kollegor
• Är uppdaterad kring GY25
• Samverkar med näringsliv, internationella aktörer samt universitet och högskolor
• Motiveras av att vara med och forma en ny verksamhet och tänka nytt
• Att vara med och starta en ny skola innebär en unik möjlighet att påverka verksamheten från grunden. Det kräver engagemang, flexibilitet och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Att vara med och starta en ny skola innebär en unik möjlighet att påverka verksamheten från grunden. Det kräver engagemang, flexibilitet och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Vi söker dig som är driven, samarbetsinriktad och kreativ, med förmåga att se möjligheter och bidra till helheten
I ditt personliga brev vill vi att du beskriver:
• Varför du är intresserad av att arbeta på Andénska gymnasiet.
• Vad du kan bidra med i arbetet med en nystartad skola.
Eftersom skolan har startat i liten skala finns möjlighet till heltid eller deltid om det är intressant för dig. Ange gärna sådana önskemål i ansökan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ämneskombinationer vid rekrytering av organisatoriska skäl.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Eller enligt överenskommelse.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334489". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Ingela Linzie Gudmundson ingela.linzie-gudmundson@molndal.se 0737-64 57 87 Jobbnummer
9981563