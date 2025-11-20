Ekonomikoordinator till ledande IT-bolag
2025-11-20
Vår kund är en ledande aktör inom IT-infrastruktur och för deras räkning söker vi nu en koordinator inom ekonomi för ett konsultuppdrag på minst ett år. Vi söker dig med tidigare erfarenhet av administration, en god förståelse för ekonomi samt en stark förmåga att arbeta strukturerat och serviceinriktat. Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett av Nordens ledande IT-företag som arbetar med att forma framtidens digitala lösningar. De arbetar nära både privat och offentlig sektor och erbjuder allt från avancerad infrastruktur och molntjänster till smarta arbetsplatslösningar. På grund av en föräldraledighet söker vår kund just nu efter en konsult som kan vikariera under minst ett år i form av ett konsultuppdrag. Vi söker därför dig som kan påbörja uppdraget i januari och arbeta under minst ett år. Kontoret ligger beläget i Kista där man förväntas arbeta majoriteten av tiden på plats. Värt att nämna är även att vår kund kommer att byta kontor under april från Kista till Solna.
I rollen som ekonomikoordinator kommer du att arbeta med fokus på leveranser, installationer och kundkontakt samtidigt som du kommer att få utveckla dina kunskaper inom ekonomi och bokslut. Du blir en viktig del av ett team som värdesätter öppenhet och proaktivitet där du kommer att få ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Teamet består i dagsläget av nio medarbetare som sitter utspridda i Stockholm, Malmö, Växjö och Eskilstuna.
Du erbjuds
• En unik möjlighet till personlig och professionell utveckling i ett bolag som aktivt stöder karriärvägar och vidareutbildning
• Ett varmt och välkomnande team med fokus på samarbete och gemensam framgång
• Breddad kompetens inom ekonomi och koordinering
Dina arbetsuppgifter
Som koordinator kommer du att spela en central roll i att säkerställa smidiga leveranser och installationer, hantera kundkontakter samt bidra med ekonomiska och administrativa uppgifter. Du kommer att arbeta med både interna och externa parter för att driva arbetet framåt och säkerställa hög kvalitet i alla led. Exempel på arbetsuppgifter är:
• Hantera kontrakt och tjänsteordrar: Kvalitetsgranska, följa upp och bevaka inkommande kontrakt, avtal och tjänsteordrar med fokus på förvaltning.
• Säkerställa korrekt fakturering och utföra samtliga moment kopplade till fakturering med hög service och noggrannhet.
• Hantera leverantörsfakturor.
• Beställa, boka, rapportera och följa upp underleverantörer.
• Ansvara för leverans och installation av sålda lösningar enligt avtal samt upprätthålla löpande kundkontakt.
• Samarbeta och ha kontakt med underleverantörer, interna konsulter och hårdvaruleverantörer.
• Fakturera utförda uppdrag.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av en administrativ roll med stort eget ansvar och vana av koordinering
• Har en vana att arbeta utifrån processer och i olika system, samt har lätt för att lära dig nya.
• Har erfarenhet av att föra och underhålla kunddialog.
• Har flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har
• Akademisk utbildning inom ekonomi
• Erfarenhet från IT- eller konsultbranschen.
• Kunskap om POBG6, SAP, Microsoft Dynamics 365 CRM, Navision eller Rillion.Dina personliga egenskaper
• Du är proaktiv, organiserad och har lätt för att planera och prioritera ditt arbete för att hålla deadlines.
• Du arbetar kontinuerligt med återkoppling, service och dokumentation.
• Du behåller lugnet vid hög arbetsbelastning och kan prioritera rätt uppgifter.
• Du är relationsskapande, förtroendeingivande och trivs med kundkontakt.
• Du är lösningsorienterad, tar stort ansvar och kan arbeta självständigt för att driva arbetet framåt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
