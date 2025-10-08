Ekonomikonsulter med intresse för digitalisering, IT och AI, Jönköping
MeritMind AB / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2025-10-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MeritMind AB i Jönköping
, Habo
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Välkommen till oss på Meritmind - där ekonomi möter framtidens teknik
Har du erfarenhet inom redovisning eller controlling - och drivs av hur digitalisering och smarta system kan utveckla ekonomi-funktionen? Är du nyfiken på AI, Power BI, dataflöden eller digital transformation? Då kan du vara den vi söker.
Hos oss på Meritmind får du möjlighet att kombinera din ekonomikompetens med ett växande teknikintresse, i en konsultroll där du är med och gör verklig skillnad i våra kunders digitala utveckling.
Varför Meritmind?
Framtidens ekonomifunktion formas just nu - och våra kunder vänder sig till oss för att få hjälp att driva den förändringen. Det handlar om att skapa effektiva processer, rätt beslutsstöd och mer värdeskapande roller inom ekonomiorganisationen.
För att möta denna efterfrågan söker vi nu, till vår konsultorganisation i Jönköping med omnejd, fler vassa, nyfikna och lösningsorienterade konsulter som vill vara med på den resan.
Vi söker dig som är redovisningsekonom, financial controller eller business controller med några års erfarenhet - och som ser digitalisering som ett naturligt verktyg för att förbättra ekonomifunktionen. En roll som kombinerar redovisning, analys, affärsförståelse och teknik.
Exempel på uppdrag och arbetsuppgifter som kan bli aktuella hos våra kunder:
Leda eller delta i projekt inom digitalisering, analys eller AI
Samverka med verksamhet och IT för att förstå behov och ta fram lösningar
Automatisering av rapportflöden och delta i systemimplementering
Bidra med analys och beslutsstöd i förändringsarbete
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Har erfarenhet från exempelvis redovisning, controlling eller ekonomistyrning.
Har ett tydligt intresse för digitalisering och hur teknik kan effektivisera ekonomens vardag
Har erfarenhet av system som SAP, Visma, Oracle, Power BI, Qlik, Tableau - eller vill lära dig
Är självgående, nyfiken och trivs i förändring
Vill bidra till både kundens och Meritminds fortsatta utveckling
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i konsultuppdrag som utvecklar både din finansiella kompetens och din digitala förmåga. Du får tryggheten i en fast anställning hos oss på Meritmind och variationen som en konsultroll oftast innebär - och tillgång till ett starkt nätverk av kollegor och kunder i olika branscher. Vi stöttar dig genom hela uppdraget och erbjuder utbildningar, nätverksträffar och löpande kompetensutveckling. Vi verkar i en entreprenöriell och lärande miljö.
Om Meritmind
Meritmind är specialister på kvalificerade ekonomitjänster. Vi är ledande inom vår nisch och har förmodligen branschens största nätverk av ekonomer. Varje år söker ca 18 000 kandidater jobb via oss. Vi är i dagsläget ca 350 anställda och omsätter ca en halv miljard. Vår värderingsstyrda organisation kombinerar det kommersiella med omtanke. Läs mer på meritmind.sePubliceringsdatum2025-10-08Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på Meritmind i Jönköping, via madeleine.josefsson@meritmind.se
Intervjuer och urval kommer att ske löpande. Säkerställ att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV. Det är endast möjligt att bifoga ett dokument.
Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande konsultprocess. Detta innebär bland annat att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process och att du inte behöver skicka in ett personligt brev.
Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen):
Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
Redo för nästa steg? Vi träffar gärna dig som vill kombinera ekonomi med teknik - och vara med och driva den digitala utvecklingen kopplat till ekonomifunktionen hos våra kunder.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meritmind AB
(org.nr 556587-8286)
Östra Storgatan 9 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Jobbnummer
9547702