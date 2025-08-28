Ekonomikonsult till Sundbyberg
Statens Servicecenter / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Servicecenter i Stockholm
, Sundbyberg
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Brinner du för redovisning och vill få möjligheten att utvecklas i en viktig roll i statsförvaltningen? Vill du jobba som konsult med många spännande myndigheter och bidra till en effektiv statsförvaltning?
Statens servicecenters uppdrag är att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen, bland annat i rollen som samarbetspartner och leverantör av ekonomitjänster. Vi levererar ekonomitjänster till olika myndigheter både genom outsourcing men också genom de eftertraktade konsulttjänster vi erbjuder.
Tjänsten är placerad inom avdelningen ekonomi- och konsulttjänster som har cirka 100 medarbetare fördelat på sju enheter i Östersund, Gävle och Stockholm. Rollen ställer krav på att kunna arbeta självständigt men också på att samarbeta med kunniga och erfarna kollegor som gärna delar med sig av sina erfarenheter.
Det finns ett fortsatt stort behov av våra konsulttjänster och vi utökar därför vårt team med ytterligare konsulter. Som ekonomikonsult hos oss får du ett omväxlande arbete med goda möjligheter till utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker att ekonomi- och redovisningsarbete är bland det roligaste finns och är sugen på att utvecklas och lära dig mer. Som person är du driven och van att själv leta efter svar och lösningar på de utmaningar du stöter på. Du lockas av tanken att jobba som konsult med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ekonomikonsult kommer du arbeta i olika uppdrag hos kundmyndigheter. Det kan röra sig om uppdrag som redovisningsekonom, controller eller utredningsarbete av olika slag. Genom de här uppdragen får du möjlighet att utvecklas och lära dig flera delar av den statliga förvaltningen. Vid behov arbetar du också med de kunder som köper vår redovisningstjänst samt deltar i interna projekt och arbetsgrupper.Publiceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi och redovisning eller motsvarande utbildning/kompetens som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Minst tre års aktuell erfarenhet av redovisningsarbete såsom löpande bokföring, månadsbokslut och kontoavstämning
• God förståelse för de ekonomiska flödena i en organisation
• Goda kunskaper i Excel
Vidare ska du ha följande förmågor:
• Självständigt planera, driva och slutföra ditt arbete med många varierande uppgifter och kunna göra prioriteringar med bibehållet kundfokus
• Kunna fånga upp behov från kunderna och omsätta det i praktiken
• Att arbeta bra med andra människor, både kunder och kollegor
• Att vara drivande och lösningsorienterad
• Analysera och utvärdera ekonomisk data och sätta den i relation till helheten
• Att kommunicera väl på svenska i tal och skrift och kunna anpassa kommunikationen beroende på mottagare
Dessutom är det meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete på redovisningsbyrå, servicecenter eller motsvarande
• Erfarenhet av att arbeta med budget och ekonomisk uppföljning
• Erfarenhet av projektredovisning eller flerfinansierad verksamhet
• Förståelse och erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis systemadministration, implementering mm.
• Självständigt ha upprättat årsbokslutÖvrig information
Anställningen är 100% och tillsvidare.
Vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning.
Placeringsort Sundbyberg.
Resor kan förekomma.
Som anställd kan du komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 14 september, 2025.
Intervjuer planeras att påbörjas under vecka 39.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Statens servicecenter
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.
Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv.
Läs gärna mer om oss här.
Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare.
Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.
Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Servicecenter
(org.nr 202100-6453), http://www.statenssc.se Jobbnummer
9480792