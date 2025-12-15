Ekonomikonsult till offentlig verksamhet i Vänersborg
Adecco Sweden AB / Bankjobb / Vänersborg Visa alla bankjobb i Vänersborg
2025-12-15
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Vi söker en erfaren och självständig Ekonomikonsult till en offentlig verksamhet i Vänersborg. Konsultuppdraget syftar till att stärka samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomiska stryning och uppföljning genom ett kvalifiverat konsultstöd. Arbetet utförs i nära samarbete med den offentliga verksamhetens centrala ekonomifunktion och kräver god förståelse för hur politiskt styrda organisationer fungerar.
Du kommer att arbeta i ett ekonomteam om totalt fyra ekonomer och även samarbeta med andra administrativa funktioner, såsom ekonomiadministratör och utvecklingsledare. Du kommer främst arbeta förvaltningsövergripande och därigenom stötta totalt fem verksamhetschefer, administrativ chef samt förvaltningschef.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Budgetarbete: stöd i budget- och prognosprocesser
• Redovisning: löpande redovisningsarbete och kontering
• Ekonomisk styrning: bidra till utveckling och förbättring av ekonomiska styrprocesser och tillsammans med övriga ekonomer utveckla arbetsmetoder, verktyg och rutiner för kommunens ekonomistyrning
• Ekonomisk rapportering och uppföljning: upprätta och analysera ekonomiska rapporter samt månads- och delårsrapporter
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Ekonomikonsult är ett konsultuppdrag på deltid (80%) med start 2026-02-01 och beräknas pågå till och med 2026-07-31. Det finns möjlighet till eventuellt förlängning.
Krav för tjänsten:
• Relevant högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi eller motsvarande
• Minst 3 års dokumenterad och kvalificerad erfarenhet av ekonomiarbete inom områdena budgetarbete, redovisning, ekonomisk styrning samt ekonomisk rapportering och uppföljning inom kommunal sektor
• Du ska ha god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift samt innehar god datorvana med erfarenhet av att arbeta i samtliga Officeprogram, i synnerhet Excel.
• Finnas tillgänglig för intervju 6-9 januari 2026.
• Kunna inkomma med mins tre referensuppdrag.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda.?Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Arbetat inom samhällsbyggande verksamhet eller förvaltning
• Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystemet Raindance
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester.?Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.?Sista ansökningsdag är 2025-12-31, urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: Maja.Nystroem@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via?info@adecco.se
??
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Jobbnummer
9643788