Ekonomikonsult på 50% till kund i Helsingborg
2025-10-24
Är du ekonom och kan tänka dig ett spännande uppdrag på 50 %?
Vi söker en erfaren ekonom som vill bidra till att stärka vår kunds ekonomiska struktur. I rollen får du använda din kompetens för att säkerställa stabilitet, skapa effektiva rutiner och hantera det löpande ekonomiarbetet i ett mindre bolag.
Om Företaget
Bolaget är ett innovativt och kundfokuserat bolag som producerar och levererar komponenter inom flödeskontroll, automation och doseringssystem. Med sitt säte i Helsingborg och långa erfarenhet är dom en pålitlig partner på marknaden. Det är ett litet bolag där personlig service, snabb anpassning och hög flexibilitet värderas högt.
Nu söker de en ekonomikonsult på 50% till deras ljusa och moderna kontor på Berga i Helsingborg.
Om tjänsten
Som ekonomikosult ansvarar du för bolaget löpande bokföring, fakturering, löner, kontroll av reseräkningar med mera. Du kommer ha en viktig roll vid månatliga avstämningar, framtagandet av löpande rapporter samt bolagets ekonomiska utveckling.
För att lyckas i rollen ser vi att du har någon form av eftergymnasial utbildning med ekonomisk inriktning och/eller några års erfarenhet av ekonomi och redovisning. Du har goda kunskaper av Office-paketet samt erfarenhet från arbete med moderna affärs- och lönesystem (ex. Garp och Kontek). Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Om dig För att trivas i rollen ser vi att du är en ansvarsfull person som tycker om att driva ditt arbete framåt men samtidigt ser en tillfredställelse i grundarbetet. Du är utåtriktad och sprider positiv energi kring dig, till kunder och kollegor.
Som person är du initiativtagande, prestigelös och gör det som behövs för att få jobbet gjort.
Om Processen
Om du har några frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Ida Jönsson på 0701-464640 eller ida.jonsson@linck.se
Anställningen är tidsbegränsad på 50% och sista ansökningsdag är 9:e november. Startdatum är december 2025 eller som senast januari 2026.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linck i Karlstad AB
(org.nr 559327-1587), http://www.linck.se Arbetsplats
LiNCK Kontakt
Ida Jönsson ida.jonsson@linck.se 0701464640 Jobbnummer
9574227