Ekonomikonsult med känsla för god kundservice
2025-08-11
Vill du bli vår nya kollega?
Är du ekonom med intresse för effektiva administrativa lösningar?
Får du energi av att hjälpa andra att hitta den bästa lösningen?
Trivs du med att arbeta kombinerat med ekonomi och IT?
Då är du nog rätt för denna roll!
Vi söker dig som vill vara med och stödja våra kunder i främst applikationssupport, men även utbildning. Och som därtill vill arbeta med leverans och utveckling av vårt affärssystem Aveny.
Vi erbjuder dig varierande och spännande arbetsuppgifter. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom ekonomi, projektledning, utbildning, kundsupport, samt kravställning och test. Du arbetar tillsammans med kunniga, hjälpsamma och jordnära kollegor i ett kundnära bolag som satsar på sina medarbetare. Sök redan nu då urval sker löpande!

Dina arbetsuppgifter
I din roll som Ekonomikonsult kommer du att arbeta med Eniacs funktioner inom Ekonomi som används av tusentals användare från drygt 300 enheter i hela landet. Du kommer att ha fokus på att ge våra kunder kvalificerad specialistsupport kring systemets olika delar: redovisning, uppföljning/analys, leverantörsreskontra, kundreskontra med order och fakturering, anläggningsreskontra och budget. I tjänsten ingår även utbildningsuppdrag och mindre konsulttjänster, samt testning i utvecklingen av programmet.
Du kommer till en början att jobba fokuserat med att hjälpa våra kunder i supporten. Supportfrågorna är av varierande slag! Det gör att du kommer att lära dig systemet Aveny på djupet och även lära dig en hel del om våra kunders verksamhet. Till din hjälp har du erfarna kollegor som stöttar dig i ärendelösningen. Vid de tillfällen du inte vet vem du ska fråga vänder du dig till din fadder/mentor.
Efter hand som du blir trygg i arbetsuppgifterna i supporten kommer du få möjlighet att ta mindre konsultuppdrag på ett par timmar och hålla kortare utbildningar för fåtal personer.
På sikt finns möjlighet att utvecklas till att ta större konsultuppdrag, hålla längre utbildningar för större grupper och jobba mer med utveckling av programmet.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Mölndal. Våra kunder finns över hela Sverige, så inrikesresor kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har ekonomiutbildning på lägst YH-nivå kombinerat med minst 2 års erfarenhet som ekonomiassistent.
har goda kunskaper av löpande bokföring, budget, reskontror och gärna även bokslut och årsredovisning.
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
trivs med att prata inför grupp.
drivs av att ge god service.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med affärssystem, av applikations-support, och/eller har branscherfarenhet från Svenska kyrkan. Som person är du utåtriktad och social med ett stort driv att lära dig nya saker. Ödmjukhet och kundfokus värderas högt inom företaget.
Du trivs i mötet med slutanvändare och tycker om att samarbeta med andra i team för att hitta de bästa lösningarna och dela med dig av dina kunskaper. Du tycker även om att ha mycket eget ansvar och driva ditt arbete på egen hand, samtidigt som du respekterar och värdesätter dina kollegor. Om företaget
Eniac levererar kvalificerade, administrativa system och IT-tjänster till våra kunder, så att de kan fokusera helhjärtat på sin verksamhet. Vi är marknadsledande leverantör till enheter inom Svenska kyrkan. I och med att vi själva utvecklar vårt affärssystem Aveny, kan vi vara följsamma när det gäller att vidareutveckla och optimera utifrån nya förutsättningar.
Vi på Eniac försöker alltid jobba långsiktigt, lyhört, flexibelt och prestigelöst. Under våra dryga 40 år som växande bolag har vi märkt att allt hänger ihop. Framgångsrika affärer börjar med ett gott arbetsklimat - det gäller både hos oss och gentemot våra kunder. På så vis lyfter vi varandra och skapar system i världsklass. Företaget kännetecknas av en platt organisationsstruktur med stort eget ansvar.
Hos oss får du vara en del av ett företag som uppmuntrar till en hälsosam företagskultur genom att bland annat erbjuda friskvårdsbidrag och friskvårdstid. Vi har också en aktiv trivselkommitté som regelbundet planerar personalaktiviteter.
Eniac omsatte 2024 65 miljoner kronor och har idag nästan 40 anställda. Vi arbetar i lokaler på Krokslätts Torg i Mölndal och våra verksamhetskonsulter har idag egna rum. Det finns även ett mindre kontor i Stockholm.
Ansökningsdetaljer
Arbetets omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare efter provanställning om 6 månader
Lön: Marknadsmässig
Ansök senast: 250914. Urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Produkt- och konsultchef Liselotte Wilske liselotte.wilske@eniac.se
Välkommen med din ansökan via work@eniac.se
redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
