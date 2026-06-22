Ekonomikonsult | Financial Accounting and Advisory Services | Örebro
Ernst & Young Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Örebro Visa alla organisationsutvecklarjobb i Örebro
2026-06-22
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Möjligheten
Som konsult hos EY Insourcing i Örebro arbetar du bland annat som redovisningsekonom, redovisningsansvarig eller controller på plats hos våra kunder när de har behov av förstärkning i ekonomifunktionen. Du kommer utgå från vårt Örebro-kontor, men arbeta i både Örebro- och Västerås-området. Du hjälper kunderna igenom organisationsförändringar, arbetstoppar och tillfälliga resurstapp. Utöver det får du möjlighet att bidra med din kunskap samtidigt som du får insyn i olika branscher och företag.
Hos Insourcing blir du en del av ett växande team på cirka 30 konsulter som alla drivs av att stötta våra kunder genom förändring och utveckling. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling för att du ska utvecklas i din roll och känna dig trygg i din leverans.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Examen från högskola/universitet med inriktning ekonomi
Minst två års erfarenhet som redovisningsekonom eller controller
Goda kunskaper i redovisning och praktisk erfarenhet är ett krav
Hög språklig nivå i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser gärna att du också har erfarenhet av
Att arbeta i olika ekonomisystem
Att snabbt sätta dig in i nya miljöer och processer
Att bidra till teamets utveckling genom kunskapsdelning
Egenskaper för att lyckas i rollen
Eftersom du kommer att möta olika företag, frågeställningar och arbetsuppgifter är det viktigt att du är engagerad, flexibel och har god kommunikativ förmåga. Du bidrar till sammanhållning i gruppen och ett starkt team. Vi värdesätter affärsmässighet, drivkraft och förmåga att knyta nya kontakter. Du är lösningsorienterad och samarbetar väl med både kollegor och kunder.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på ey.com/sv_se/careers, i sociala medier och på karriarbloggen.ey.com.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Vänligen skicka in din ansökan senast den 31 juli 2026. Vi kommer att gå igenom ansökningarna efter sommarperioden och planerar att påbörja intervjuer i mitten av augusti. Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Malin Kling på malin.kling@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
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EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young Aktiebolag
(org.nr 556053-5873)
Vasastrand 11 (visa karta
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701 47 ÖREBRO Arbetsplats
Ernst & Young AB Jobbnummer
9973619