Ekonomihandläggare till Tullverket
Adecco Sweden Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Sundsvall Visa alla ekonomiassistentjobb i Sundsvall
2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vi söker nu en Ekonomihandläggare på deltid till Tullverket i Sundsvall. I rollen arbetar du med löpande redovisning och ekonomiadministration med särskilt fokus på EU-finansierade projekt. Du ansvarar för att säkerställa att ekonomiska underlag håller hög kvalitet och att redovisningsprocesserna följer gällande krav och riktlinjer.
Du blir en del av Ekonomi- och planeringsenheten där du stöttar verksamheten med löpande ekonomiarbete under en övergångsperiod.
Observera att myndigheten bedriver säkerhetsklassad verksamhet vilket innebär att uppdraget inte kan påbörjas innan bakgrundskontroll samt registerkontroll för slutkandidat är genomförd och godkänd.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Hantering av leverantörsreskontra, inklusive betalningar, återredovisningar, registrering och kontroll av leverantörer.
• Kontering och administration av fakturor.
• Insamling, kvalitetssäkring och sammanställning av ekonomiska underlag för redovisning av EU-finansierade projekt.
• Support och stöd i konteringsfrågor till övrig verksamhet.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Ekonomihandläggare är ett konsultuppdrag på deltid (75-80%) med start 2026-08-10 och beräknas pågå till och med februari 2027.
Arbetet är i huvudsak förlagt till Tullverkets kontor i Sundsvall. När du har kommit in i rollen finns möjlighet till visst distansarbete enligt överenskommelse.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-07-06
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Kungsgatan 56 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9987482