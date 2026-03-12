Ekonomihandläggare med redovisningsinriktning
Stockholms Universitet / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Fysikum är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med cirka 230 anställda, varav omkring 70 doktorander.
Institutionen är en del av AlbaNova universitetscentrum - en internationell och forskningsintensiv miljö med omfattande extern finansiering.
Vi söker nu en ekonomihandläggare med redovisningsinriktning för ett vikariat om ett år.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/fysikum.
Om rollen
Som ekonomihandläggare ingår du i institutionens administrativa avdelning med 16 medarbetare inom ekonomi, HR, studieadministration, kommunikation, registratur och övrigt verksamhetsstöd. Du arbetar i nära samarbete med kollegor inom ekonomi och fungerar som stöd till forskare, projektledare och chefer.
Rollen är bred och kombinerar ekonomiadministration med projektredovisning och uppföljning av externfinansierad forskning. Du rapporterar till administrativ chef.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Projekt- och forskningsstöd
Upplägg och administration av forskningsprojekt Ekonomisk uppföljning och administrativt stöd till projektledare. Medverkan vid revisioner och projektavslut. Stöd vid budgetering och prognosarbete Löpande avstämning av samfinansiering.
Löpande redovisning och ekonomiadministration
Hantering av leverantörsfakturor (kontering, utredning och leverantörsupplägg). Hantering av reseräkningar, utlägg och ersättningar. Kundfakturering samt upplägg av nya kunder. Ekonomiadministration i samband vid bokslut.Övrig information
Medverkan vid årlig inventering av anläggningstillgångar. Utföra övriga förekommande arbetsuppgifter inom ekonomifunktionen.
Beroende på bakgrund, erfarenhet och intresse kan rollens innehåll och tyngdpunkt anpassas inom ramen för anställningens ansvarsområden.KvalifikationerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Goda kunskaper i redovisning Minst 2 års erfarenhet av arbete med leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg och löpande bokföring. Goda kunskaper i Excel. Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet från universitet, högskola eller annan offentlig verksamhet. Erfarenhet av projektredovisning. Erfarenhet av Raindance och/eller Primula.Dina personliga egenskaper
Vi söker en strukturerad och noggrann person som trivs i en stödjande roll och som motiveras av att leverera god service till verksamheten. Du arbetar självständigt men samarbetar lika väl i grupp och har förmåga att prioritera och hantera perioder med högre arbetsbelastning, exempelvis vid bokslut och projektavslut. Arbetet innebär tidvis högt tempo, vilket kräver att du är stresstålig och trygg i din roll.
Du är prestigelös, lösningsorienterad och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du uppskattar att arbeta i en miljö med många kontaktytor och har ett professionellt bemötande. Du kommer att arbeta inom en avdelning med olika funktioner, det är därför viktigt att du uppskattar att vara en länk i en kedja där vi hjälper och stöttar varandra över funktions gränserna.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad vikariat på 12 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Närmare information om anställningen lämnas av administrativ chef Ulrika Sjöström, tfn 08-553 786 94, mailto:ulrika.sjostrom@fysik.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0795-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Fysikum Jobbnummer
9792611