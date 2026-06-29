Ekonomihandläggare/biståndshandläggare
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
En av våra medarbetare går vidare till ett nytt uppdrag inom enheten och därför söker vi nu en ekonomihandläggare till ett viktigt och meningsfullt arbete. Tjänsten är placerad på Enheten för administration och ekonomi inom Avdelning funktionsnedsättning socialpsykiatri äldreomsorg.
Enheten leds av en enhetschef och består av administrativa assistenter, biståndshandläggare, ekonomihandläggare, verksamhetscontroller ekonomi och verksamhetscontrollers uppföljning SoL LSS.
Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd i administrativa och ekonomiska processer till de myndighetsutövande verksamheterna inom avdelningen. Visst administrativt stöd ges även till andra delar av avdelningen. Arbetet omfattar bland annat administrativt stöd, fakturahantering, avgiftshantering, ekonomiska uppföljningar, verksamhetsuppföljningar, avtalsuppföljningar samt handläggning av färdtjänst, riksfärdtjänst, kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, sjuklöneersättning inom personlig assistans samt trygghetslarm för invånare under 65 år som inte har andra insatser.
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss erbjuder vi dig bland annat:
Sommararbetstid med förkortad arbetstid under perioden maj–augusti.
Möjlighet till flexibel arbetstid.
Möjlighet att delvis arbeta hemifrån.
Möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.
Friskvårdsbidrag.
På Stockholms stads webb kan du läsa mer om våra förmåner Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Som ekonomihandläggare ingår du i enhetens ekonomigrupp som idag består av sex ekonomihandläggare och en verksamhetscontroller. Gruppen har bred kompetens och alla medarbetare är socionomer med erfarenhet av arbete som biståndshandläggare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är avgiftshandläggning och fakturahantering. Du ansvarar för att den enskilde debiteras rätt avgift och att rätt ersättning utgår till utförare.
I uppdraget ingår bland annat att kontrollera och attestera fakturor, handlägga avgiftsbeslut samt utreda och besluta om ansökningar om utökat förbehållsbelopp och reducerad hyra. Övrigt förekommande arbetsuppgifter i anslutning till uppdraget kan även förekomma.
Uppdragets innehåll utgår från verksamhetens behov och kan därför förändras och utvecklas över tid.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen.
Goda datorkunskaper.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och avgiftshandläggning som biståndshandläggare inom något av verksamhetsområdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri eller äldreomsorg.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Tar ansvar för ditt arbete och självständigt driver dina arbetsuppgifter framåt.
Är strukturerad samt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt.
Är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och verksamhetens behov.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-29Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
I denna rekrytering kan arbetsprov komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Funk Sp Äo Kontakt
enhetschef
Emma Ekelund emma.ekelund@stockholm.se 08-50820122 Jobbnummer
9982297