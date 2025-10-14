Ekonomihandläggare/biståndshandläggare
2025-10-14
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
En av våra medarbetare ska gå vidare till ett nytt uppdrag inom enheten och vi söker därför en ekonomihandläggare/biståndshandläggare till ett viktigt och meningsfullt arbete.
Tjänsten är placerad på Enheten för administration och ekonomi inom Avdelning funktionsnedsättning socialpsykiatri äldreomsorg.
Välkommen till oss
Enheten för administration och ekonomi är en ny enhet inom myndighetssidan på Avdelning funktionsnedsättning socialpsykiatri äldreomsorg från och med den 1 april 2025.
Enhetens uppdrag är främst att ge stöd i administrativa och ekonomiska processer till beställarenheterna inom avdelningen. Enheten ansvarar för verksamhetsuppföljning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på uppdrag av socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Enheten handlägger även ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst och kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning samt i övrigt förekommande administrativa och ekonomiska processer som tidigare innefattats inom de båda beställarenheterna.
Enheten leds av en enhetschef. På enheten arbetar administrativa assistenter, biståndshandläggare, ekonomihandläggare, verksamhetscontroller ekonomi samt verksamhetscontrollers uppföljning.
Vi erbjuder
Som anställd hos oss erbjuder vi dig bland annat:
Sommararbetstid (förkortad arbetstid under perioden maj-augusti).
Möjlighet till flexibel arbetstid.
Möjlighet att delvis arbeta hemifrån.
Möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar.
Friskvårdsbidrag.
Din roll
I rollen som ekonomihandläggare/biståndshandläggare arbetar du huvudsakligen med avgifts- och fakturahantering.
I uppdraget ingår bland annat att:
Säkerställa att den enskilde debiteras rätt avgift och att rätt ersättning betalas till utförare.
Attestera fakturor.
Handlägga ansökan om utökat förbehållsbelopp och reducerad hyra.
Hantera avstämning/utbetalning av hemvårdsbidrag.
Handlägga överklagan gällande avgifter.
Bidra med kunskap och kompetens till biståndshandläggare för att säkerställa ekonomiska processer inom avdelningen.
Ta fram underlag i samband med revisioner och granskningar.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter i anslutning till uppdraget kan även förekomma.
Du ingår i en grupp med andra ekonomihandläggare/biståndshandläggare som har samma arbetsuppgifter. Gruppen stöttar och täcker upp för varandra vid behov.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker ska ha:
Socionomexamen.
Erfarenhet av arbete som biståndshandläggare inom funktionsnedsättning, socialpsykiatri eller äldreomsorg.
Goda datorkunskaper.
Goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du:
Tar ansvar för ditt arbete och självständigt kan driva uppgifter framåt.
Är strukturerad och har förmågan att planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt samt prioritera och hålla uppsatta tidsramar.
Är noggrann och grundlig i ditt sätt att utföra uppgifter och har en hög kvalitetsstandard.
Är flexibel och kan styra om och prioritera arbetsuppgifter utifrån nya omständigheter.
Har god samarbetsförmåga.
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
I den här rekryteringen kan arbetsprov förekomma.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Funk Sp Äo
Emma Ekelund, enhetschef emma.ekelund@stockholm.se 08-50820122
9554878