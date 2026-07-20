Ekonomihandläggare
Försvarsmakten / Redovisningsekonomjobb / Haninge Visa alla redovisningsekonomjobb i Haninge
2026-07-20
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Vill du vara med och möjliggöra Marinens uppdrag för Sveriges säkerhet, i en tid av spännande tillväxt? Som ekonomihandläggare arbetar du nära krigsförbanden och möjliggör deras verksamhet. Du gör det i ett team med stark sammanhållning, på en arbetsplats som erbjuder en spännande kontext, stark gemenskap, träning på arbetstid och goda möjligheter till kompetensutveckling.EkonomisektionenHuvudsakliga arbetsuppgifterSom ekonomihandläggare arbetar du direkt under ekonomichefen och tillsammans med en eller flera ekonomihandläggare. Tillsammans driver ni den ekonomiska planeringen och uppföljningen för flottiljen och dess krigsförband enligt Försvarsmaktens modell för ekonomistyrning. Det innebär att ni budgeterar, prognostiserar och följer upp ekonomin. Ni är även en central funktion för förbandet då ni stödjer i ekonomiska, men även angränsande frågor så som redovisning, korrekt registrering i vårt affärssystem (SAP), upphandling, inköp med mera samt tar fram data-underlag åt andra funktioner inom flottiljen. Som anställd kommer du att få kombattantutbildning för civilanställda och krigsplaceras vid 4.sjöstridsflottiljen för tjänstgöring även vid händelse av allmän mobilisering.KRAVKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Praktisk och/eller aktuell erfarenhet av ekonomiarbete.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i MS Excel.
God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift, på svenska och engelska.
Personliga egenskaperDu är intresserad av Ekonomi och redovisning samt Försvarsmaktens verksamhet. Du är därigenom driven att genom egna initiativ söka lösningar och information du behöver för att lösa dina uppgifter och utvecklas. Du har förmåga att planera framåt och säkerställer att viktiga tidsfrister i arbetet hålls. Du tar även ansvar för helheten, ser övergripande syftet med en uppgift och utifrån den förståelsen säkerställer att en uppgift blir fullständigt löst.Du har en vilja att lära och vågar testa dig fram, även om uppgifter och tekniska system initialt känns komplexa så ger du inte upp.Du kombinerar effektivt nyttjande av tekniska system med kommunikativ och relationsskapande förmåga, och ser vikten av goda relationer inom och utom egen organisation. Du tycker om att samarbeta och är intresserad av att hjälpa och avlasta kollegor inom dina kunskapsområden och du uppfattas som serviceinriktad.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Högskoleutbildning inom ekonomi
Dokumenterad utbildning i MS Excel.
Erfarenhet av arbete i affärssystem så som t.ex. SAP.
Praktisk erfarenhet från Försvarsmakten, t.ex. som värnplikt.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).ÖvrigtTillsvidareanställning,
heltid. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.Civil befattning.Arbetsort: Berga, Haninge.Arbetspsykologiska tester kan bli aktuella under urvalsprocessen.Tillträdesdatum: 2026-11-01 eller enligt ök.Upplysningar om befattningen kontakta:Oskar Sundquist eller Malin Holmvall, 010-82 510 00 (växeln).Information om rekryteringsprocessen kontakta:Yasmine Gilani, 010-82 510 00 (växeln). (Semester v.29 - v.32).Fackliga företrädare:OFR/S Försvarsförbundet, Björn Engren, 010-82 510 00 (växeln).Välkommen med din ansökan senast 2026-08-28. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband med uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. I fredstid övar flottiljen på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart. Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar löpande med personal till internationella insatser. Flottiljen har sin bas på Berga söder om Stockholm och i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
130 61 BERGA Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006447