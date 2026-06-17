Ekonomihandläggare
AB Svenska Spel / Ekonomiassistentjobb / Gotland Visa alla ekonomiassistentjobb i Gotland
2026-06-17
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Gillar du när siffrorna stämmer, processerna flyter och kollegorna vet att de kan räkna med dig? Då kanske du är den vi letar efter.
Som Ekonomihandläggare hos oss på Svenska Spel blir du en del av ett team med åtta kunniga och hjälpsamma kollegor som tillsammans ser till att ekonomin fungerar som den ska - varje dag.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där omtanke, utveckling och samarbete går hand i hand. Och där du får vara med och bidra till vårt syfte: att skapa spelglädje med omtanke och ge tillbaka till samhället.
Vad kommer du att göra? Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta administration, bokföring, betalningar, löpande avstämningar och medverkan i bokslutsarbetet för koncernens bolag. Du är en viktig del i att säkerställa att våra ekonomiprocesser fungerar smidigt och korrekt.
Arbetet omfattar bland annat hantering av ekonomi kopplad till våra ombud, kunder och leverantörer. I rollen ingår exempelvis fakturahantering, betalningar, bokföring, avstämningar samt att ge stöd till verksamheten i ekonomiska frågor.
Du kommer att ha kontakt med både medarbetare inom organisationen och våra samarbetspartners för att hjälpa dem i olika frågor om ekonomi- och betalningsprocesser.
💡Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och effektivisera våra arbetssätt, och vi ser gärna att du bidrar med idéer och initiativ som gör våra processer ännu bättre.
Är du den som kommer att göra det? Vi söker dig som är minst gymnasieekonom och har några års erfarenhet av arbete på en ekonomiavdelning med liknande arbetsuppgifter. Då digitalisering och automatisering är viktiga komponenter hos oss är det en förutsättning att du känner dig bekväm i olika systemmiljöer och är nyfiken på nya digitala möjligheter och förändringar.
Som person är du självständig, ser vad som behöver göras och tar egna initiativ för att komma vidare med arbetet. Du gillar att skapa samarbete och vill vara en del av ett team med gemensamma mål. Du är strukturerad och ordningsam. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och hjälper gärna till där det behövs för att teamet ska lyckas. Vidare är du en social person som är van att ta kontakt med andra och känner dig bekväm med att arbeta mot deadlines.
Vi ser att du har goda kunskaper inom bokföring och grundläggande kunskaper inom moms och skatt. Framför allt tror vi att du uppskattar att vara en del av ett team där vi hjälper varandra, lär oss varje dag och får saker att hända tillsammans. Det är en viktig del av vår kultur.
Vi är Svenska Spel Vi är stolta över att vara hela Sveriges spelbolag. Varje dag skapar vi spelglädje med omtanke och ger tillbaka till samhället. Med spel som Triss, Stryktipset och Oddset bjuder vi på spänning, gemenskap och drömmar – men vi är mer än bara ett spelbolag.
Som medarbetare hos oss är du en del av något större. Vi tar ansvar för att skapa en sund och hållbar spelmarknad där alla kan spela på ett tryggt och hållbart sätt. Vi säger nej till osunda intäkter och arbetar aktivt för att göra spelupplevelsen ännu bättre för våra kunder. Vi investerar också i samhället genom att varje år bidra med vårt överskott till statskassan och genom att vara Sveriges största idrottssponsor.
Hos oss möter du en kultur där vi lär oss varje dag, skapar resultat tillsammans och gör det enkelt. Kom som du är, bli ditt bästa jag! På Svenska Spel vill vi att du ska kunna vara dig själv från dag ett. Vi tror att olika perspektiv gör oss bättre och att utveckling sker när människor får växa tillsammans.
Låter det som en plats där du skulle trivas? Då hoppas vi att vi får lära känna dig.
Vill du veta mer om våra förmåner? Besök: https://career.svenskaspel.se/pages/formaner
Ansökan och kontaktuppgifter Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Visby.
För frågor om tjänsten, kontakta Jenny Blomér, jenny.blomer@svenskaspel.se
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Team Talent Acquisition, teamta@svenskaspel.se
🏖️Vi arbetar löpande med urval fram till och med vecka 28. Därefter väntar semester för oss som jobbar med processen vilket innebär att återkopplingen kan dröja under sommaren. Vecka 33 är vi tillbaka igen redo att fortsätta. Så skicka in din ansökan och njut av glass och värme, så hörs vi igen senast i augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7916201-2057488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Svenska Spel
(org.nr 556460-1812), https://career.svenskaspel.se
Norra Hansegatan 17 (visa karta
)
621 39 VISBY Arbetsplats
Svenska Spel Jobbnummer
9967904