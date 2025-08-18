Ekonomihandläggare
2025-08-18
Nu söker vi dig som vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad för framtidens Försvarsmakt.
Är du en noggrann och strukturerad person med eget driv och som brinner för att ge bästa möjliga service? Har du erfarenhet av arbete med service och administration?
Då kanske du är den vi söker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet är administrativt inom ekonomiområdet och innehåller bland annat:
• Att vara ett stöd för organisationen och hantera frågor kring fakturor och ekonomi
• Arbete med leverantörs- och kundreskontra samt den löpande bokföringen
• Arbeta med bokslut och ekonomiska avstämningar
• Att självständigt utföra de arbetsuppgifter som ligger inom avdelningens ansvarsområde.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst 3-årig gymnasieutbildning med inriktning ekonomi eller annan gymnasial utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdigt
• Arbetslivserfarenhet inom löpande ekonomiarbete
• Goda kunskaper inom MS-Office, datahantering samt webbapplikationer
• Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
• Svenskt medborgarskap
Förbandet är under ständig utveckling vilket kräver ett öppet sinne för förändringar samt din medverkan vid förbättringsarbete av rutiner och processer inom avdelningen.
Meriterande:
• Högskoleutbildning inom ekonomi
• Arbetat med administrativa arbetsuppgifter inom statlig verksamhet som kräver sekretess
• Erfarenhet av utveckling och/eller implementering av E-fakturor.

Dina personliga egenskaper
Du är engagerad och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Rollen som ekonomihandläggare passar dig som är noggrann och strukturerad med en god servicekänsla. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och i grupp och ser laget före jaget. Att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att effektivisera och utveckla arbetssätt är en självklarhet. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och prestigelös med förmåga att se möjligheter istället för hinder.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrig information
Befattningen är tillsvidare som civil anställning och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten. Placeringsort är Örebro och enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan 2025-09-10. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att maila HR-generalist Stina Bengtsson, stina.bengtsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
