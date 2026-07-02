Ekonomicontroller till vår kund
Quest Consulting Sverige AB / Controllerjobb / Eskilstuna Visa alla controllerjobb i Eskilstuna
2026-07-02
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Uppdragsbeskrivning
Vår kund söker en erfaren ekonomicontroller för ett konsultuppdrag med fokus på controllerstöd till verksamheten.
Du kommer vardera att stötta en eller flera av verksamhetens avdelningar och fungera som controllerstöd till avdelningschefer och enhetschefer.
Uppdraget omfattar bland annat stöd i framtagande av helårsprognoser, budgetarbete, ekonomiska analyser och ekonomisk uppföljning samt övrigt stöd inom ekonomistyrning utifrån verksamhetens behov. Uppdraget bedrivs i nära samarbete med verksamheten och ställer krav på självständigt arbete, god analytisk förmåga samt erfarenhet av ekonomistyrning inom offentlig sektor.
Obligatoriska kravAkademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Minst tre års dokumenterad erfarenhet som ekonomi- eller finansiell controller.
Dokumenterad erfarenhet av budgetarbete, ekonomiska prognoser och ekonomisk uppföljning.
Erfarenhet av ekonomistyrning inom offentlig verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av att ge controllerstöd till avdelningschefer, enhetschefer eller motsvarande beslutsfattare.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
Meriterande kravErfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
Erfarenhet av verksamhetsstyrning.
Erfarenhet av att tolka och tillämpa regleringsbrev eller andra statliga styrdokument.
Erfarenhet av bemyndiganderedovisning.
Erfarenhet av statsstödsredovisning.
Erfarenhet av företagsvärdering.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
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172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se Jobbnummer
9988524