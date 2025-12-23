Ekonomicontroller till Stockholms centrum för ätstörningar
Region Stockholm / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla vår viktiga verksamhet och bidra till att den blir ännu bättre? Trivs du med att arbeta nära ledningsgruppen och kunna visa på viktiga avvikelser samt föreslå vägar för att nå våra mål? Gillar du att växla mellan att djupdyka i siffror och att ta ett helikopterperspektiv på verksamheten?
Då är rollen som ekonomicontroller på Stockholms centrum för ätstörningar rätt för dig!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi drygt 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som ekonomicontroller är du en viktig del av kliniken. Du driver ekonomiarbetet i linje med våra mål och tar självständigt fram rapporter och åtgärdsförslag som presenteras till ledningen. Du arbetar nära verksamhetschef, sektionschefer, enhetschefer och kvalitetscontroller.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• Leda och driva arbete med budget, prognoser, bokslut och uppföljning
• Göra ekonomiska kalkyler och analyser
• Delta i det systematiska kvalitetsarbetet
• Ta fram aktivitetsplaner samt upprätta kvalitetsbokslut och delårsrapporter
• Rapportera mål och uppdrag i vårt verksamhetsuppföljningssystem Stratsys
• Delta i och bistå vid interna och externa revisionerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant ekonomiutbildning på eftergymnasial nivå
• Mer än 3 års erfarenhet av controllerrollen i offentlig sektor
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Vana av att arbeta i ekonomisystem
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
• Erfarenhet av systematisk kvalitetsutveckling, analys- och utredningsarbete
• Intresse för utvecklings- och förändringsarbete
• Vana att självständigt ta fram budget, prognoser, statistik och andra relevanta underlag
Meriterande:
• Erfarenhet av Windows Office, inklusive Teams, samt Region Stockholms IT-system (Heroma, Raindance, QlikView, Clockwork, Edit/Platina/Dokumenta, Take Care)
• Erfarenhet av aktivitetsplaner, kvalitetsbokslut och delårsrapporter
• Erfarenhet av Stödet/Stratsys
• Erfarenhet av interna och externa revisioner
• Erfarenhet som controller inom Region StockholmDina personliga egenskaper
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
Du är analytisk, pedagogisk och tar ansvar för att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du är flexibel, prestigelös och lyhörd, med mycket god kommunikativ förmåga.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidare, heltid: 39,5 timmar/v.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår
Läs mer om vårt arbetsgivarerbjudande här.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Administration Kontakt
Angela Graper, enhetschef 08-12344160 Jobbnummer
9662728