Ekonomicontroller till Mälardalens universitet
Mälardalens Universitet / Controllerjobb / Västerås Visa alla controllerjobb i Västerås
2026-06-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälardalens Universitet i Västerås
, Eskilstuna
, Nyköping
, Karlskoga
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.Vill du vara med och bidra till vår utveckling?Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Planerings- och ekonomiavdelningen ger stöd till hela verksamhetsområdet planering, ekonomi och upphandling, både strategiskt och operativt. Vi arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning genom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll, budgetering, prognoser, redovisning, uppföljning och analys. Inom upphandlings- och inköpsområdet stöttar vi hela universitetets inköpsprocess.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 24 augusti 2026
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: Planering och ekonomiPubliceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Arbeta som stöd till universitetsdirektör, avdelnings- och enhetschefer med fördelningsmodeller, budget, prognoser, bokslut, redovisning, analyser, ekonomiska utredningar och rapporter inom verksamhetsstödet. I arbetet ingår även att kunna förmedla ekonomisk information på ett korrekt och pedagogiskt sätt för icke ekonomer samt att utarbeta rapporter i verktyget Power BI.
Arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som man samarbetar med kollegor och andra. Är delaktig i att utveckla de gemensamma ekonomiprocesserna och trivs med att förbättra interna rutiner och processer. Ha en analytisk förmåga, är lösningsorienterad strukturerad samt har en god kommunikationsförmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen i ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt,
Flerårig aktuell erfarenhet av liknande arbete,
Goda redovisningskunskaper
Mycket van goda kunskaper i Excel.
Goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift
Självständighet och förmåga att prioritera i ett komplext och tidvist högt tempo
Meriterande
För denna anställning är det meriterande att ha:
Erfarenhet från controllerarbete, gärna inom statlig sektor
Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4-ERP (Agresso) eller andra affärssystem
Erfarenhet av Power BI
Erfarenhet av att självständigt ha drivit utvecklingsarbete
Erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsuppföljning
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Du har ett intresse för och trivs i utvecklings- och förändringsprocesser. Du är analytisk, arbetar strukturerat och har en stark problemlösningsförmåga. Du är en lagspelare som trivs i samarbete med olika typer av människor och bygger goda relationer genom ett serviceinriktat arbetssätt. Du är pedagogisk och tydlig i din kommunikation.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Mejla Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Ring ST-OFR/S (Susanne Meijer), tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
Box 883 (visa karta
)
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Tillförordnad planerings- och ekonomichef
Staffan Sarbäck staffan.sarback@mdu.se +4621101308 Jobbnummer
9984175