Ekonomicontroller inriktning planering och uppföljning
Göteborgs kommun / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Ekonomienheten arbetar med utveckling och strategiska frågor inom ekonomiområdet och ansvarar för ekonomistyrning, planering, uppföljning och analyser. Enheten ansvarar även för att säkerställa det ekonomiska resultatet. Vi säkerställer att ekonomiprocesser är rättssäkra och håller hög kvalitet samt bidrar till att offentliga medel används klokt.
Ekonomienheten, som du blir en del av, består av 11 ekonomicontroller och 5 redovisningsekonomer ett positivt, trevligt och prestigelöst team. Tillsammans stöttar och vägleder vi chefer i det löpande ekonomiarbetet med ett proaktivt och coachande förhållningssätt.
Som ekonomicontroller är du delaktig i budgetarbete, månatlig uppföljning, bokslutsarbete och framtagande av nyckeltal. Du medverkar även vid presentationer av mål och resultat samt bidrar i ekonomienhetens interna kvalitetsarbete. Rollen innebär att du analyserar samband mellan siffror och verksamhet och deltar i utvecklingsinsatser utifrån verksamheternas förutsättningar.
Vi söker dig som vill arbeta nära verksamheten och uppskattar att samarbeta med både kollegor och chefer. Du är driven, tar initiativ och har ett proaktivt förhållningssätt. Rollen ger stora möjligheter att växa och utvecklas, samtidigt som du bidrar till en hållbar ekonomi inom förvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ekonomi (180hp). Vi vill gärna att du har du har erfarenhet som verrksamhetsnära ekonomistöd och helst som ekonomicontroller, gärna inom offentlig sektor. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet, specifikt med inriktning mot vård och omsorg är därför mycket meriterande. För att lyckas väl i din roll behöver du ha mycket god datakunskaper och synnerligen inom ekonomisystem samt Excel. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av verksamhetssystem och då gärna Unit4 Agresso, Nekksus/Hypergene, Proceedo, Personec.
I rollen som ekonomicontroller behöver du vara strukturerad, pedagogisk, samt ha lätt för att skapa goda relationer med kollegor och chefer. Vi söker nu en driven och analytisk ekonomicontroller. Du är en tydlig lagspelare med god helhetssyn.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört samtidigt som du inte lämnar någonting åt slumpen. Du har förmåga att ha fokus på detaljer. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet.
Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Vill du veta mer om mig som din närmaste chef, se min profil här:https://www.linkedin.com/in/ariana-shasha-b703a78b?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=ios_app Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Ariana Sasha 031-366 94 06 Jobbnummer
9506895