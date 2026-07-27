Ekonomicontroller Högskolan Dalarna Falun
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2026-07-27
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Vill du vara med och forma framtidens controllerfunktion i en verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad? Som ekonomicontroller på Högskolan Dalarna får du en unik möjlighet att utveckla och kvalitetssäkra ekonomiska processer i en organisation med höga ambitioner. Nu söker vi två ekonomicontrollers till Falun som tillsammans bidrar till att skapa struktur, kvalitet och långsiktig ekonomi i balans.
Din arbetsdag som ekonomicontroller
I rollen som ekonomicontroller får du möjlighet att vara med från början och bygga upp, strukturera och utveckla ekonomiarbetet på Högskolan Dalarna. Med fokus på kvalitet, tydlighet och hållbarhet skapar du strukturer och arbetssätt som utvecklas och upprätthålls med hög standard över tid. Du erbjuds en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka, på en enhet där samarbete och stöd är en självklar del av vardagen.
Du blir en central del av högskolans ekonomifunktion och en nära samarbetspartner till verksamheten. Du ansvarar för "dina" verksamhetsområden och genom att ta fram kvalificerade analyser och underlag ger du verksamheten rätt förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Du nöjer dig inte med att enbart presentera siffror, utan bidrar aktivt till att skapa förståelse och riktning framåt. Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete med att säkerställa kvalitet, struktur och framdrift med målet att skapa en långsiktigt hållbar och välfungerande ekonomi.
För att lyckas i rollen är det en förutsättning att du har erfarenhet av kvalificerat arbete med bokslut, budget och prognos, samt vana av att självständigt driva utveckling av processer. Med ett proaktivt arbetssätt säkerställer du att arbetet inte bara genomförs, utan även kvalitetssäkras och utvecklas.
Som ekonomicontroller säkerställer du ett kvalificerat stöd till chefer och ledning, där du inte bara rapporterar utan också utmanar, proaktivt vägleder och skapar förståelse för ekonomiska samband. Med god kunskap om regelverk säkerställer du att arbetet sker i enlighet med gällande krav.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du jobbar med bokslut, budget och prognos inom institutionerna och högskoleövergripande, och driver proaktivt dessa processer framåt, genom att bland annat:
identifiera förbättringsområden, driva utveckling och effektivisering och dokumentera både arbetssätt och processer för det interna arbetet och för högskolan i stort,
självständigt skapa framtida ekonomiska planer och beräkna framtida resultat för verksamheten,
jämföra faktiskt utfall med budget och prognos samt identifiera och följa upp avvikelser,
analysera finansiella rapporter, ta fram och dokumentera ekonomiska analyser, proaktivt informera, ge råd och stöd till ledningen att driva verksamheten och kunna fatta strategiska beslut på ekonomisk analys och utifrån gällande lagar och regler.
Är du redo att ta din an rollen att skapa långsiktighet, för dig själv, avdelningen och Högskolan Dalarna, genom att ta ett helhetsansvar och vara med och bygga något från grunden som gör skillnad på riktigt, både idag och på lång sikt – då är det dig vi söker.
Är du personen vi söker?
För rollen krävs:
akademisk examen (om minst 240 hp) med inriktning ekonomi/redovisning.
minst tre års aktuell och relevant erfarenhet av arbete som controller.
erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, inkl. arbete med budget, prognos, bokslut, redovisning och ekonomisk uppföljning.
erfarenhet av att självständigt driva utveckling/digitalisering av processer/arbetssätt (genom t.ex. arbetsbeskrivningar, styrdokument, beslut, rutiner, digitalisering).
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
goda kunskaper i Office-paketet, särskilt i Excel.
Det är meriterande om du har:
tidigare arbetat som controller vid universitet, högskola eller statlig myndighet.
kunskap om regelverk och redovisning inom statlig förvaltning.
erfarenhet av att arbeta i affärssystemet Unit4 ERP (tidigare Agresso).
För att lyckas i uppdraget tar du ett tydligt ansvar, med hög kvalitetsmedvetenhet säkerställer du att underlag, analyser och rapportering håller en mycket hög nivå. Du har förmågan att bygga förtroendefulla relationer med chefer och kollegor, där du både kan stötta och utmana. Med hög analytisk förmåga ser du mönster och samband och läser mellan rader för att kunna identifiera risker och möjligheter. Då högskolans controllerfunktion befinner sig i ett utvecklingsskede är det avgörande att du är utvecklingsorienterad och trivs i förändring. Du ser möjligheter där andra ser problem och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt, processer och strukturer som stärker verksamheten över tid.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Anställningen
Båda anställningarna är tillsvidareanställningar, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för dessa två anställningar är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge. Möjlighet till att teckna distansavtal finns. Du har väl inte missat att vi även söker en ekonomicontroller till vårt kontor i Borlänge? Se annons HDa-2026/492.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Högskolan kommer i denna rekrytering att göra en kvalitativ helhetsbedömning för att bedöma vilken sökande som har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2026-08-18.
Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908)
791 88 FALUN Arbetsplats
Högskolan Dalarna Kontakt
Chef för avdelningen för ledningsstöd och ekono
Stina Eklund seu@du.se +4623778030 Jobbnummer
10011998