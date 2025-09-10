Ekonomicontroller Folktandvården Region Örebro län
Region Örebro län / Controllerjobb / Örebro Visa alla controllerjobb i Örebro
2025-09-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och sjukdomsbehandlande tandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län. Till stöd för tandvårdsverksamhet och kliniker finns områdena Verksamhetsutveckling, HR, Kommunikation och Ekonomi/IT. Stödfunktionerna finns samlade i en ledningsstab och utgör gemensam arbetsplats tillsammans med Folktandvårdsdirektören och stabsfunktioner. Tjänsten som Ekonomicontroller ingår i stödfunktionsområde Ekonomi/IT där ytterligare fyra personer arbetar som Ekonomi/IT-chef, redovisningsekonom, inköps- och säkerhetssamordare och Objektsledare-IT. Vi finns i nyrenoverade och fräscha lokaler centralt i Örebro, intill resecentrum, tillsammans med stora delar av Regionens administrativa funktioner.
Du är placerad vid Folktandvårdens ledningsstab, Örebro. Vårt arbetssätt är flexibelt och ger möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Ekonomicontroller Folktandvården Region Örebro länPubliceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som ekonom hos oss kommer dina arbetsuppgifter att bestå av ekonomiska analyser, budgetarbete, kvalificerat ekonomiskt utredningsarbete, uppföljning och rapportering. Ge konsultativt stöd, information och utbildning i ekonomifrågor till verksamheter och stöd till chefer. I arbetet ingår också att aktivt bidra till förändrings- och utvecklingsarbete inom området. I tjänsten ingår ansvar för budgetprocesser, uppföljning och rapportering kring period-, delår- och årsbokslut och ansvar för analyser och utredning inom ekonomistöd till chefer och verksamhetsområden.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen på lägst kandidatnivå, med ekonomisk inriktning - gärna mot ekonomistyrning eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Goda kunskaper i Raindance och erfarenhet från andra ekonomiadministrativa system är meriterande. Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i Excel. Du ska kunna arbeta självständigt, proaktivt och under eget ansvar göra bedömningar. Du ska vara van att ta egna initiativ, vara flexibel, analytisk och strukturerad samt ha lätt för att samarbeta med andra.
Eftersom du kommer att arbeta konsultativt med ekonomifrågor i verksamheten är det viktigt att du som person är lyhörd och har en god pedagogisk förmåga samt har förmåga att se helheten. Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Välkommen till Folktandvårdenhttps://www.regionorebrolan.se/folktandvarden Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2025:040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Ekonomichef
Christer Ohlsson Jobbnummer
9501123