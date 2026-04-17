Ekonomicontroller
Vill du göra skillnad - på riktigt - genom kvalificerad ekonomistyrning i en samhällsviktig verksamhet?
Socialkontoret söker nu en erfaren och engagerad ekonomicontroller som vill ta en nyckelroll i att utveckla och säkerställa en stabil, hållbar och rättvisande ekonomisk styrning. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara ett strategiskt stöd till både ledning och chefer i en komplex och meningsfull organisation.
Du rapporterar till ekonomichefen och blir en central funktion i socialkontorets ekonomiarbete - där kvalitet, analys och samverkan står i fokus.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som ekonomicontroller ansvarar du för att driva och utveckla ekonomi-, planerings- och uppföljningsprocesser i enlighet med kommunens riktlinjer. Rollen kombinerar strategiskt arbete med kvalificerad analys och ett nära operativt stöd till chefer.
Du samverkar tätt med kommunens centrala ekonomiavdelning och bidrar till enhetliga arbetssätt, korrekt rapportering och kontinuerlig förbättring av ekonomiska processer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
I rollen som ekonomicontroller kommer du bland annat att:
Ha övergripande ansvar för budget-, prognos- och uppföljningsprocesser inom socialkontoret.
Analysera och rapportera ekonomiskt underlag såsom budget, prognoser, utfall och avvikelser.
Fungera som kvalificerat stöd och bollplank till chefer i deras ekonomiska ansvar.
Identifiera avvikelser och ta fram åtgärdsförslag samt beslutsunderlag.
Medverka vid framtagande av prognoser för både intäkter och kostnader.
Driva och initiera utvecklingsarbete inom ekonomistyrning, med fokus på hållbar budget, träffsäkra prognoser och rättvisande redovisning.
Delegera och samordna arbetsuppgifter för redovisningsekonomer samt handleda projektekonomer.
Ansvara för budget- och prognossystemet, inklusive administration och utbildning av användare.
Genomföra fördjupade ekonomiska analyser och presentera tydliga rekommendationer till ledning och verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt ekonomiskt kunnande och trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och samarbete.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi eller annan relevant utbildning.
Flerårig erfarenhet av ekonomistyrning, budget, prognos, uppföljning och bokslut.
Mycket god analytisk förmåga och ett noggrant, metodiskt arbetssätt.
God vana att arbeta med nyckeltal, statistik och ekonomiska analyser.
Förmåga att kommunicera ekonomiska samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt.
Självständighet och förmåga att prioritera i ett komplext och tidvis högt tempo.
Erfarenhet av att hantera ad hoc-frågor och leverera kvalitet.
Du är lösningsorienterad, engagerad och utvecklingsinriktad, med ett strukturerat och proaktivt arbetssätt där du tar ett tydligt ansvar för ditt uppdrag. Du trivs i samarbete med andra och är trygg i att arbeta med många olika intressenter, samtidigt som du är pedagogisk och prestigelös i ditt sätt att stödja och vägleda kollegor i ekonomiska frågor.
En bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning erbjuds.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig och inflytelserik roll i en verksamhet som gör skillnad för invånarna.
Du blir en del av ett kompetent ekonomi-team och får möjlighet att påverka, utveckla och bidra till långsiktigt hållbar ekonomistyrning inom socialtjänsten.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134)
Turebergs Torg 1
)
191 86 SOLLENTUNA
