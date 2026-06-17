Ekonomichef till VK Media
Din Rekryteringspartner i Umeå AB / Ekonomichefsjobb / Umeå Visa alla ekonomichefsjobb i Umeå
2026-06-17
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VK Media är ett ledande mediehus med stark lokal förankring och höga framtidsambitioner. Genom våra produkter når vi varje dag mer än 100 000 människor i Sverige. Med starka varumärken, passion och initiativkraft arbetar vi för att möta framtidens behov inom media och kommunikation.
Vill du ha en central roll i ett mediehus i utveckling? Är du en trygg och driven ekonom med intresse för ledarskap, verksamhetsstöd och utveckling av moderna ekonomiprocesser? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Vi söker nu en ekonomichef som vill vara med på vår resa mot framtidens mediehus.
Ditt nya arbete
Som ekonomichef hos VK Media får du ett brett, verksamhetsnära och ansvarsfullt uppdrag. Du rapporterar till CFO och har personalansvar för ekonomiavdelningen som idag består av tre redovisningsekonomer. Rollen innebär att leda, planera och utveckla avdelningens arbete samt säkerställa hög kvalitet i koncernens ekonomiska rapportering.
Du har det övergripande ansvaret för koncernens redovisningsprocess, månads- och årsbokslut, konsolidering samt budget- och prognosarbete. Du ansvarar även för koncernens ekonomisystem och tillhörande systemstöd samt driver utvecklingen av rutiner, arbetssätt och rapportering för att skapa effektiva och moderna ekonomiprocesser.
I rollen fungerar du som ett viktigt stöd till chefer, ledning och verksamhetsansvariga i ekonomiska frågor. Du har löpande kontakter med revisorer, banker, myndigheter och systemleverantörer och bidrar med analyser, rapporter och beslutsunderlag som stärker verksamhetens styrning och utveckling.
Du arbetar nära verksamheten och är delaktig i utvecklingen av både befintliga och nya produkter samt affärsområden. Det innebär bland annat att säkerställa att nya tjänster och erbjudanden får rätt system- och redovisningsmässiga förutsättningar samt att uppföljning, fakturering och ekonomisk rapportering fungerar på ett ändamålsenligt sätt.Publiceringsdatum2026-06-17Profil
Vi söker dig som är trygg i din ekonomikompetens och har god förståelse för redovisning, analys och verksamhetsstyrning. Du trivs i en roll där du får kombinera operativt ansvar med ledarskap, utveckling och strategiskt stöd. Samtidigt är du nyfiken på digitalisering, systemstöd och möjligheter att utveckla effektivare arbetssätt.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och analytisk med förmåga att omsätta komplex information till tydliga beslutsunderlag. Du har lätt för att skapa förtroende och samarbeta med olika delar av organisationen och kan förklara ekonomiska samband på ett tydligt sätt när du fungerar som ett tryggt stöd till chefer och medarbetare.
Som ledare är du tydlig, drivande och inkluderande. Du skapar delaktighet, följer upp mål och bidrar till en arbetsmiljö där människor får möjlighet att utvecklas och prestera tillsammans.Kvalifikationer
Vi tror att du har:
akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
god kunskap inom redovisning, bokslut, budget och prognos
erfarenhet av personalansvar, arbetsledning eller projektledning
god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av koncernredovisning, systemförvaltning, förändringsarbete eller verksamhetsnära ekonomistyrning. Erfarenhet från mediebranschen är inget krav, men ett intresse för samhälle, lokal journalistik och förändringen inom media är en fördel.
VK Media – ett mediehus med mening
Inom hela koncernen arbetar ungefär 170 medarbetare inom en mängd olika områden, från journalister och säljare till utvecklare, analytiker och specialister. Vi tror att vi presterar som bäst när vi trivs riktigt bra på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att tillsammans skapa ett schysst, inkluderande och välkomnande arbetsklimat.
Våra värderingar – Trovärdig, Inkluderande, Modig och Engagerad – vägleder hur vi arbetar, samarbetar och utvecklas tillsammans.
Vi är en organisation som tror på utveckling, ansvar och mod. Det märks i vårt journalistiska uppdrag, men också i hur vi arbetar tillsammans. Vi vågar tänka nytt, vi vågar förändra och vi gör det med trovärdighet.
Hos oss får du vara med och bidra till en arbetsplats som gör skillnad i samhället på riktigt.
Följ med på vår förflyttning från ett klassiskt tidningshus till Europas ledande lokala mediehus.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund på tfn: 070-277 71 77.
Vi arbetar med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 augusti. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Med anledning av sommar- och semesterperioden kan rekryteringsprocessen under vissa veckor gå i ett lugnare tempo eller tillfälligt pausas. Vi uppskattar därför ditt tålamod om återkoppling eller nästa steg i processen dröjer något längre än vanligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933762-2058853". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
(org.nr 559519-0645), https://dinrekryteringspartneriumea-1741688263.teamtailor.com
Renmarkstorget 10 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Din Rekryteringspartner i Umeå Jobbnummer
9969101