Ekonomichef till Vesivek sökes!
Trivs du i en ledande roll med ett övergripande ansvar? Då bör du fortsätta läsa nedan:
Om rollen:
I rollen som ekonomichef på Vesivek kommer du att ha ett övergripande ansvar över verksamhetens administrativa funktioner samt ekonomi, redovisning och ekonomisk analys.
Du kommer arbeta nära VD och ingå i verksamhetens ledningsgrupp.
I det övergripande ansvaret ingår personalansvar för upp till 5 personer, kontorets dagliga drift, driva förbättringsarbeten och effektiva rutiner.
Du kommer även i din roll ha ett övergripande ansvar över redovisning, bokslut och årsredovisning. Säkerställa löpande arbete efter uppsatt budget, jobba med och ta fram prognoser samt analys för rapportering till ledningen.
Utöver detta igår även:
Likviditets- och kassaflödesplanering
Hanterings av skatter och moms (inkl. omvänd moms)
Kontakt med bolagets revisorer, bank och myndighet
Du som söker skall ha en för tjänsten relevant högskole- eller universitetsutbildning samt dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet från liknande tjänst där ledarskap, koncernredovisning och ekonomistyrning funnits med.
Du bör ha en god vana av att arbeta med Officepaketet och meriterande är om du har tidigare systemkunskap från Unit4 som bolaget själva använder idag.
Vidare behöver du besitta goda kunskaper i både tal och skrift i det svenska och engelska språket. Koncernspråket är engelska och finska.
Som person behöver du vara en tydlig och trygg ledare, vara prestigelös, strukturerad och analytisk.
Rollen innebär arbete både inom det strategiska och operativa området.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av:
bygg-, anläggning- eller installationsbranschen
Successiv vinstavräkning
Arbete i koncernstruktur
Arbete som business controller
Om Vesivek:
Vesivek är Nordens största takrenoveringsföretag.
Vi renoverar över 5 000 villatak per år och har sedan starten för 25 år sedan utfört mer än 50 000 takrenoveringar i Sverige och Finland.
Koncernen omsätter ca 1,3 miljarder kronor och har ca 600 anställda varav 100 anställda i Sverige.
Vesivek växer kraftigt i Sverige, vilket innebär att du är med och utvecklar både företaget och vår kultur.
Du erbjuds en tjänst i en organisation som andas framtidstro och vinnarinstinkt.
Här får du möjlighet att utvecklas i takt med organisationen och dina idéer tas alltid tillvara. Läs mer om vårt unika koncept på www.vesivek.se
Hur du söker:
I denna rekryteringsprocess samarbetar Vesivek med HR-Byrån i Mälardalen AB. För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Pernilla Aronsson på pernilla@hrbab.se
För att söka tjänsten använder du länken nedan eller går in via vår hemsida www.hrbab.se
