Ekonomichef till Värmdö kommun
Värmdö Kommun / Ekonomichefsjobb / Värmdö
2025-09-29
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Värmdö kommun söker nu en engagerad och strategisk Ekonomichef.
I rollen som Ekonomichef arbetar du utifrån politiska mål och har ett övergripande koncernansvar för att leda och driva ekonomi-, budget-, investerings- och målstyrningsprocesser. Du får en nyckelroll i att utveckla ekonomi- och styrfunktionerna samt driva komplexa processer och projekt. Som Ekonomichef utgör du ett viktigt strategiskt bollplank för övriga Kontorschefer. Du arbetar nära Kommundirektören och tillsammans sätts ramarna och förutsättningar för kommunkoncernens inriktning och långsiktighet i ekonomi- och styrprocesserna. Som Ekonomichef kommer du även att inneha rollen som vice VD för Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) som utgör moderbolag i Värmdö kommuns bolagskoncern. Bolagets främsta uppgift är att företräda kommunens strategiska intressen och samordna ägarstyrningen för att uppfylla kommunens vision och mål i de hel/delägda kommunala bolagen.
En organisationsöversyn pågår i kommunen vilket kan innebära en förändring i organisationen
Dina ansvarsområden
• Leda och utveckla ekonomi-, budget-, redovisnings-, investerings- och målstyrningsprocesser.
• Leda och utveckla inköps- och upphandlingsprocesser.
• Ansvara för kommunens finansförvaltning, inklusive likviditet och kapitalförvaltning.
• Chefsansvar för underställda chefer inom redovisning, controlling och upphandling samt ledningsstöd.
• Aktivt bidra till kommunövergripande utvecklingsarbete.
• Vara en förebild och kulturbärare i enlighet med kommunens målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har ett starkt utvecklingsfokus, förstår och tar ansvar för att kommunkoncernen uppnår långsiktig tillväxt, kvalitativa ekonomiska processer och resultat för de som verksamheterna är till för. Du har en akademisk examen inom ekonomi och flerårig erfarenhet som chef inom en politiskt styrd organisation med verksamhets-, budget- och personalansvar. Du är trygg i ditt ledarskap, har god självinsikt och är en kommunikativ ledare. Du är prestigelös, närvarande och bidrar till att skapa dialog och delaktighet. Du leder med engagemang, integritet och initiativkraft och har erfarenhet av att initiera och genomföra förändringsarbete. Du arbetar systematiskt med uppföljning mot såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål.
Din kompetens
Mål och resultatorienterad
Ledarskap-tydligt och kommunikativt
Strategisk
Helhetssyn
Numerisk analytisk förmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser heltid. För den här tjänsten kommer tester samt en säkerhetsprövning genomföras och är förutsättning för anställning.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför gärna så snart som möjligt.
