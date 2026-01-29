Ekonomichef till Uppsala parkering och mobilitet AB
2026-01-29
Uppsala Parkering AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala Stadshus AB. Vi förvaltar och utvecklar stadens kommunala parkeringsanläggningar och har en aktiv roll i stadsplaneringen. Målet är att skapa ett tillgängligt, hållbart och attraktivt Uppsala, där parkerings- och mobilitetslösningar gör vardagen enklare för både invånare och besökare. Uppsala parkerings verksamhet är bred - vi arbetar med allt från övervakning, drift och avgiftshantering till nybyggnation av anläggningar och utveckling av framtidens mobilitetstjänst.
Mer information om vår organisation hittar du på https://uppsalaparkering.se/
Uppsala är en av Sveriges snabbast växande städer - och med det växer också behovet av smarta, hållbara och effektiva lösningar för parkering och mobilitet. Nu söker vi på Jurek en strategisk och drivande ekonomichef som vill vara med och forma framtiden tillsammans med Uppsala parkering och mobilitet AB!
Verksamheten är bred - de arbetar med allt från övervakning, drift och avgiftshantering till nybyggnation av anläggningar och utveckling av framtidens mobilitetstjänster.
Verksamheten är bred - de arbetar med allt från övervakning, drift och avgiftshantering till nybyggnation av anläggningar och utveckling av framtidens mobilitetstjänster.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som ekonomichef hos Uppsala parkering och mobilitet AB får du ett betydelsefullt uppdrag. Du leder och utvecklar bolagets ekonomifunktion och är en viktig partner till VD och styrelse i strategiska frågor.
Du har helhetsansvar för ekonomi, administration, redovisning och rapportering, samt personalansvar för ekonomiavdelningen. Du rapporterar direkt till VD.
I rollen ingår bland annat att:
• Driva bolagets ekonomiska planering, redovisning, budgetarbete, uppföljning och prognoser
• Utveckla lönsamhetsanalyser, investeringskalkyler och kapitalförvaltning
• Bidra till långsiktig affärsplanering och bolagets utvecklingsresor
• Vara föredragande vid bolagets styrelsemöten
• Utveckla rutiner, verktyg och arbetssätt för effektivitet och kvalitet
• Leda arbetet med att införa och utveckla IT-system för uppföljning och rapportering
Vidare har du en viktig roll i att stödja cheferna med beslutsunderlag. Din avdelning ansvarar även för framtagande av statistik för verksamheten samt beredning av ärenden till styrelsen.
Hos Uppsala parkering och mobilitet AB får du ett ansvarsfullt och utvecklande arbete med stora möjligheter att påverka och forma arbetssätt och processer. De erbjuder en arbetsplats där ditt arbete gör skillnad för hela staden, kontinuerlig kompetensutveckling och en trevlig arbetsmiljö mitt i centrala Uppsala.
Om dig
Vi söker dig som vill kombinera strategiskt ansvar med operativt ledarskap. Du har:
• God erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete på strategisk nivå
• Erfarenhet av att leda och utveckla team
• Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete
• Högskoleutbildning inom ekonomi (eller motsvarande utbildning och erfarenhet)
• God förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har erfarenhet som ekonomichef samt av kommunal ekonomi, parkeringsbranschen och införande/utveckling av IT-system.
Som person är du en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende och arbetsglädje. Du är en lagspelare som trivs med samarbete, men du tar också självständigt initiativ och driver arbetet framåt. Med struktur, fokus och helhetsperspektiv säkerställer du att vi alltid har en ekonomi i balans.
Du erbjuds
En central och utvecklande roll i ett samhällsviktigt bolag där ditt arbete gör konkret skillnad för hela staden. Du blir en del av en organisation med stort engagemang, tydligt uppdrag och goda möjligheter att påverka arbetssätt och framtida utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i centrala Uppsala. Tillträde enligt överenskommelse.
