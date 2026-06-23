Ekonomichef till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen / Ekonomichefsjobb / Örebro Visa alla ekonomichefsjobb i Örebro
2026-06-23
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Vi arbetar för att möjliggöra morgondagens resor och transporter. Vårt uppdrag har stor betydelse för privatpersoner, företag och samhället i stort.
För att möta ökade krav, driva och genomföra nödvändiga förändringar samt säkerställa att myndighetens resurser används där de gör störst nytta och skapar största möjliga effekt, krävs en stark och sammanhållen ekonomistyrning.
Vill du leda och utveckla ekonomifunktionen i en av Sveriges viktigaste myndigheter? Som ekonomichef har du en central roll i arbetet med att stärka myndighetens ekonomiska styrning och bidra till verksamhetens utveckling.
Om rollen
Avdelningen Gemensamma funktioner bildades den 1 april 2025 och består av cirka 150 medarbetare. Här samlar vi myndighetens möjliggörande funktioner inom ekonomi, analys, inköp, lokaler, kund, kommunikation, personal och utveckling. Avdelningen befinner sig i en utvecklingsfas där samordning, gemensamma arbetssätt och verksamhetsutveckling står i fokus.
Enheten Ekonomi består idag av cirka 25 kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare som ansvarar för ekonomistyrning, verksamhetsplanering, budgetprocess, uppföljning, rapportering, redovisning och ekonomiadministration samt myndighetens ledningssystem och arbete med intern styrning och kontroll.
Som ekonomichef leder du enheten och har chefsansvar för två sektionschefer. Tillsammans ansvarar ni för verksamhetens leveranser och utveckling. Ni säkerställer en ändamålsenlig och framåtlutad ekonomistyrning med hög kvalitet i redovisning och ekonomiska processer samt bidrar med kvalificerat stöd till ledning och verksamhet.
Transportstyrelsen verkar i en komplex ekonomisk miljö med både anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet, omfattande investeringar och höga krav på analys och långsiktig planering. Du ansvarar för att ekonomistyrningen bidrar till att resurser prioriteras där de skapar störst nytta och effekt. Genom att förena verksamhetens mål, ekonomiska förutsättningar och organisationens kapacitet bidrar du och din enhet till välgrundade prioriteringar och en effektiv resursanvändning som maximerar nyttan för verksamheten och samhället.
En central del av uppdraget är att vidareutveckla myndighetens ekonomiska styrning och stärka samordningen inom controllerområdet. Du bidrar till att utveckla gemensamma arbetssätt, skapa samsyn och bygga en mer sammanhållen styrmodell med ett tydligt myndighetsövergripande perspektiv.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningsdirektören. I ledningsgruppen bidrar du med ett helhetsperspektiv och tar tillsammans med övriga chefer ansvar för avdelningens samlade uppdrag, resultat och utveckling.
Du måste ha
akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av chefsuppdrag med personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar
god kunskap om statlig styrning, den statliga budgetprocessen samt intern styrning och kontroll
flera års erfarenhet av att leda och utveckla ekonomistyrning, budgetering, prognosarbete och ekonomisk uppföljning i en större och komplex organisation
erfarenhet av redovisning, bokslut och ekonomisk rapportering
erfarenhet av att ta fram kvalificerade berednings- och beslutsunderlag för myndighetsledning och departement
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av
att utveckla styrmodeller, verksamhetsstyrning eller myndighetsgemensamma styrprocesser
att leda utvecklings- och förändringsarbete i större organisationer
verksamhet med komplexa ekonomiska flöden, flera finansieringsformer och portföljstyrning
att leda andra chefer
anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet
arbete i ledningsgrupp på strategisk nivå.
För att lyckas i rollen
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar tillit, engagemang och goda samarbeten. Du har ett strategiskt och analytiskt förhållningssätt och förmåga att se helhet, samband och långsiktiga konsekvenser.
Du driver utveckling och förändring på ett strukturerat och uthålligt sätt och kan omsätta komplexa ekonomiska frågor till tydligt beslutsstöd. Du har dessutom förmåga att koppla ekonomiska analyser till prioriteringar som säkerställer att resurser används där de gör störst nytta och skapar störst effekt.
Du har god förmåga att prioritera, fatta välgrundade beslut och skapa struktur i komplexa sammanhang. Du skapar engagemang, bygger förtroende och får människor att samverka mot gemensamma mål.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Norrköping eller Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Möjlighet till distansarbete finns utifrån verksamhetens behov, upp till tre dagar. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Vid frågor är du välkommen att kontakta avdelningsdirektör Kajsa Möller, 010 – 495 30 75 kajsa.moller@transportstyrelsen.se
. ST, Jannike Jansson och Saco-S, Andrzej Wojtczak nås via vår växel på 0771-503 503.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-5987. Vi behöver din ansökan senast den 7 augusti 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga.
Vi vill inte att annonsörer eller bemanningsföretag kontaktar oss.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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701 88 ÖREBRO Arbetsplats
Gemensamma funktioner Jobbnummer
9975313