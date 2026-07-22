Ekonomichef till Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2026-07-22
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och utvecklar både stad och landsbygd inom kommunen. Vi har det samlade ansvaret för att planera och skapa de fysiska, juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för en trygg och god livsmiljö i Botkyrka. Våra 125 medarbetare arbetar för att möjliggöra för ett bra boende och en attraktiv närmiljö oavsett var i livet man befinner sig.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en ekonomichef till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Som ekonomichef har du en central roll i förvaltningens ledning. Du blir en del av förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningsdirektören. Du arbetar nära direktören, förvaltningens chefer och andra nyckelfunktioner för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomistyrning. Rollen är både strategisk och operativ. Du tar fram analyser, beslutsunderlag och ekonomiska perspektiv som bidrar till välgrundade beslut, god framförhållning och fortsatt utveckling av verksamheten. Du ansvarar även för att utveckla effektiva processer, god intern kontroll och efterlevnad av relevanta regelverk inom ekonom. I uppdraget ingår även att företräda förvaltningen i kommunövergripande forum inom ekonomi och att representera förvaltningen i samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden i ekonomirelaterade frågor.
Du har personalansvar för ekonomifunktionen som består av fem ekonomer och ekonomichefen. Genom ett nära och tillitsbaserat ledarskap leder, stöttar och utvecklar du dina medarbetare utifrån deras olika kompetensområden. Du skapar förutsättningar för lärande, samarbete och ett gemensamt ansvarstagande samt säkerställer ett professionellt stöd till förvaltningens chefer och verksamheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
leda, utveckla och stötta ekonomifunktionen samt dess medarbetare
övergripande ansvara för budget, prognos, bokslut och ekonomisk uppföljning
säkerställa att ekonomifunktionen tar fram analyser och beslutsunderlag till ledning och nämnder
säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade ekonomiprocesser
ansvara för mark- och exploateringsredovisning
företräda förvaltningen i kommunövergripande forum och nämnden i ekonomirelaterade frågor
Botkyrka kommun befinner sig i en utvecklingsfas där förändringsledning och digitalisering är viktiga delar av det fortsatta utvecklingsarbetet inom bland annat redovisning och styrning. Du utvecklar förvaltningens ekonomistyrning i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag. Du bidrar till att utveckla ekonomifunktionen och skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar och verksamhetsnära ekonomistyrning.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett uppdrag med stort ansvar, inflytande och möjlighet att påverka förvaltningens fortsatta utveckling. Vi erbjuder kompetensutveckling, ett nära samarbete med engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas i ditt ledarskap. Som medarbetare i Botkyrka kommun får du även tillgång till förmåner som bidrar till en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom ekonomi samt flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du har erfarenhet som chef med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar samt av att ansvara för ekonomistyrning, analys och uppföljning på strategisk nivå.
Övriga krav:
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av budget-, prognos- och bokslutsarbete
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag till ledning och nämnd
Erfarenhet av att använda ekonomisystem och digitala verktyg i arbetet
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av ekonomiarbete inom kommunalverksamhet
Erfarenhet av arbete med projektekonomi och statsbidragsfinansierad verksamhet
Erfarenhet av mark- och exploateringsredovisning
Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
Erfarenhet av att delta i och bidra till arbete i en ledningsgrupp
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha förmåga att planera, prioritera och följa upp ekonomiarbetet på ett systematiskt sätt. Du har en analytisk förmåga som gör att du kan identifiera samband, analysera komplex information och omsätta den till välgrundade rekommendationer som stödjer ledningens beslut. Du är resultatorienterad och driver arbetet framåt med fokus på kvalitet, måluppfyllelse och en långsiktigt hållbar ekonomistyrning.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med medarbetare, chefer och andra nyckelfunktioner inom kommunen. Därför behöver du vara samarbetsorienterad och skapa förtroendefulla relationer som bidrar till samsyn och ett gott samarbete. Som chef skapar du förutsättningar för delaktighet, utveckling och ansvarstagande genom ett nära ledarskap där du tar tillvara medarbetarnas kompetens och ger dem stöd att utvecklas i sina olika specialistroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
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147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Rekryteringspartner
Leila Meljoum leila.meljoum@botkyrka.se Jobbnummer
10009627