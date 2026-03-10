Ekonomichef till PropTech Energy Göteborg
2026-03-10
Vill du arbeta i en växande koncern där hållbarhet, teknik och affärsutveckling möts? Till ett av PropTech Energys dotterbolag söker vi nu en affärsdriven och engagerad Ekonomichef som vill vara med och bidra till bolagets fortsatta tillväxt!
Om rollen
Rollen är bred med helhetsansvar för ett av PropTech Energys dotterbolag. Här säkerställer du allt från budgetering och prognos, arbetar med redovisning och projektuppföljning till analys och rapportering. Du arbetar nära VD och blir även en del i ledningsgruppen, där du förväntas ta en aktiv roll i att både utveckla, implementera och driva företagets ekonomiska strategi och mål framåt. I teamet på plats finns en bolagscontroller som har ansvar för två medarbetare: en projekt- och orderadministratör samt en medarbetare med ansvar för kundreskontra. Du kommer ha din kontorsplats i Göteborg, och rapportering sker till Jens som är CFO.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Månads-, delårs- och årsbokslut samt rapportering till moderbolaget
• Projektredovisning med succesiv vinstavräkning
• Löpande redovisning och avstämningar
• Budget- och prognosarbete, analys samt identifiering av möjligheter till förbättringar och effektiviseringar av rutiner och processer
• Samarbeta med ledningsgruppen och ge ekonomiskt beslutsstöd för att driva företagets tillväxt och lönsamhet
• Kontakt med externa revisorer, bankpartners och andra finansiella intressenter
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande, samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du hanterar ekonomistyrning med trygghet, nyfikenhet och ett analytiskt öga. Du känner dig hemma i redovisningens alla delar och har särskilt god kompetens inom successiv vinstavräkning. Du har mycket goda kunskaper i Excel, ett starkt systemintresse (meriterande om du arbetat i Fortnox) och god vana att arbeta i BI-verktyg.
Du har förmågan att snabbt se samband, identifiera avvikelser och omsätta siffror till tydliga insikter och beslutsunderlag. Som person är du proaktiv och tar gärna initiativ till att förbättra arbetssätt och processer, tillika bidrar till positiv stämning och framtidstro.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
I den här rekryteringen samarbetar PropTech Energy med Mpya Finance. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anette Zantelid tfn 073-203 67 77 eller Elin Antonsson tfn 070-931 87 69. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
