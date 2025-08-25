Ekonomichef till Omställningsfonden
Signpost AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Signpost AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Upplands-Bro
, Uppsala
eller i hela Sverige
Ekonomichef till Omställningsfonden
Vi öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare.
Om rollen
Föreställ dig ett arbete där du gör skillnad - varje dag. I rollen som Ekonomichef har du en nyckelposition i att säkerställa en trygg och hållbar ekonomisk styrning av Omställningsfonden - en kollektivavtalsstiftelse som arbetar för att välfärdens medarbetare och arbetsgivare ska stå starka inför framtidens arbetsliv.
Du är en självklar del av ledningsgruppen och rapporterar till VD. Rollen innebär både ett strategiskt och operativt ansvar där du bidrar till utveckling, analys och styrning av ekonomin i en värderingsstyrd verksamhet med högt engagemang för samhällsnytta. Hos oss värdesätter vi engagemang, respekt och mod.
Som Ekonomichef leder du ett engagerat team om 10 personer bestående av flera befattningar såsom ekonom, ekonomiassistent, redovisningsansvarig, lönespecialist, jurist och handläggningschef. Tillsammans driver ni arbetet för en välfungerande administration och ett professionellt stöd till verksamheten.
I denna roll kommer du vara ansvarig för att;
Driva och utveckla det ekonomiska arbetet för god ekonomisk hushållning
Driva frågor som rör ekonomi och administration
Ansvara för redovisningen, budget- och prognosarbete samt ekonomisk uppföljning, analys och rapportering
Förvalta verksamhetens kapital tillsammans med banker och externa förvaltare
Ingå i ledningsgruppen och föredra ekonomiska frågor i styrelse och kapitalutskott
Vara systemägare för samtliga ekonomisystem
Intern och extern rapportering
Övergripande ansvar för ekonomiavdelningen med personal- och arbetsmiljöansvar
Vi söker dig som:
Har civilekonomexamen eller motsvarande akademisk utbildning inom ekonomi
Har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, inklusive verksamhets- och personalansvar
Har erfarenhet av kapitalförvaltning
Har mycket goda kunskaper inom redovisning, bokföring, ekonomisk uppföljning och budgetering
Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Är van vid att arbeta i ekonomisystem och har mycket goda kunskaper i Excel
Är en trygg och tillitsfull ledare med god analytisk och strategisk förmåga
Vi erbjuder
Vi erbjuder en meningsfull roll där du gör skillnad och får möjlighet att påverka en viktig sektor. Hos oss erbjuds konkurrenskraftiga villkor med lön och förmåner som stödjer balansen mellan arbete och privatliv. Du ges också goda mö Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Signpost AB
(org.nr 556924-0517) Jobbnummer
9473277