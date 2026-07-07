Ekonomichef till Let's Deal
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2026-07-07
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Let's Deal lanserades 2010 och är idag en av Nordens ledande marknadsplatser för lokala upplevelser, tjänster och produkter. Sedan starten har vi hjälpt miljontals konsumenter att upptäcka nya favoriter samtidigt som vi skapat affärsmöjligheter för tusentals företag runt om i Sverige. Läs mer på www.letsdeal.se
Let's Deal söker nu en affärsdriven och engagerad Ekonomichef som vill göra skillnad. Vi befinner oss i en spännande fas där vi framgångsrikt har genomfört en omfattande förändringsresa. Genom ett tydligt fokus på lönsamhet och affärsutveckling har vi vänt ett negativt rörelseresultat till en lönsam verksamhet. Med ett starkt varumärke, en etablerad marknadsposition och höga ambitioner är vi nu redo att ta nästa steg i vår tillväxtresa.
Om rollenSom Ekonomichef har du det övergripande ansvaret för bolagets ekonomi och finansiella styrning. Du arbetar nära verksamheten, VD och övriga ledningsgruppen för att säkerställa god lönsamhet, effektiva processer och välgrundade affärsbeslut. Du leder ekonomifunktionen med personalansvar för en medarbetare och ansvarar för att skapa en modern, effektiv och affärsnära ekonomifunktion. Utöver ekonomi har du även ett övergripande ansvar för bolagets HR-frågor och är ett stöd till organisationens chefer i frågor som rör personal, arbetsrätt och arbetsmiljö. Rollen passar dig som trivs med att växla mellan strategiska frågor och operativt arbete i den dagliga verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Övergripande ansvar för redovisning, bokslut och årsredovisning
Budget, prognoser och finansiell planering
Likviditetsplanering och kassaflödesanalys
Finansiell rapportering till VD, styrelse och ägare
Analys av affärsresultat och lönsamhet
Utveckla och effektivisera ekonomiska processer, rutiner och interna kontroller
Övergripande ansvar för bolagets HR-processer och personalrelaterade frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö etc.
Ansvar för löneöversyn, policys och personaladministrativa processer
Samarbete med revisorer, banker och externa partners
Vem är du?Vi tror att du är en trygg och affärsorienterad person med ett starkt eget driv. Du uppskattar en entreprenöriell miljö där besluten fattas nära verksamheten och där du får möjlighet att påverka på riktigt.
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Några års erfarenhet som Ekonomichef, Finance Manager, Redovisningsansvarig- alternativt arbetar du inom revision eller som senior redovisningskonsult och vill ta nästa steg
Erfarenhet av budget-, prognos- och analysarbete
Erfarenhet av HR-frågor och personalrelaterade processer är meriterande
Tidigare erfarenhet av personalansvar är meriterande
Erfarenhet från ett ägarlett bolag är en stor fördel, då du har förståelse för det entreprenöriella perspektivet och vikten av snabba beslut, affärsmässighet och ett nära samarbete med ägare och ledning
God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Har du erfarenhet av Oracle Netsuite är detta meriterande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Har du erfarenhet från e-handel, digitala tjänster eller andra snabbföränderliga verksamheter ser vi det som meriterande.
Vi erbjuderHos Let's Deal blir du en del av ett entreprenöriellt bolag där idéer snabbt blir verklighet och där varje medarbetare har möjlighet att göra skillnad. Du får en central roll i ledningsgruppen och arbetar nära VD och ägare med både strategiska och operativa frågor inom ekonomi, HR och affärsutveckling som bidrar till bolagets fortsatta utveckling. För rätt person är detta en möjlighet att ta en nyckelroll i ett bolag där du får stort inflytande och möjlighet att påverka verksamhetens framtid.
AnsökanVi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information vänligen kontakta Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Your Talent AB
(org.nr 559085-8154)
411 14 GÖTEBORG Arbetsplats
Let's Deal Kontakt
Rekryterare
Johan Sjöberg johan.sjoberg@yourtalent.se Jobbnummer
9995928