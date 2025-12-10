Ekonomichef till Kommunstyrelseförvaltningen, Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun, Ekonomiavdelningen / Ekonomichefsjobb / Falkenberg Visa alla ekonomichefsjobb i Falkenberg
2025-12-10
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Ekonomiavdelningen i Falkenberg
Falkenberg är platsen där hav möter stad, där människor trivs och företag växer. Här bor ca 47 000 invånare och vi blir fler. Vår vision är "Vi växer för en hållbar framtid", och den genomsyrar allt vi gör. Med tre övergripande mål; ett föredöme inom hållbarhet och trygghet, utbildning och omsorg med hög kvalitet samt Sveriges bästa näringslivskommun bygger vi framtidens Falkenberg tillsammans.
Falkenberg är en kommun i ständig utveckling, där vi arbetar tillsammans för att skapa hållbara värden för dagens och framtidens invånare. Nu söker vi en Ekonomichef till Kommunstyrelseförvaltningen - en strategisk och betydelsefull roll där du får leda och utveckla kommunens centrala ekonomiavdelning och de centrala ekonomiprocesserna.
Om Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen stöttar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i uppdraget att leda, samordna och följa upp den kommunala verksamheten. Förvaltningen ansvarar för övergripande frågor som rör politik, ekonomi, utveckling, HR, juridik, kommunikation, demokrati, hållbarhet, trygghet och säkerhet, samhällsbyggnad och näringslivsutveckling.
Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar utöver kommunstyrelseförvaltningens ledning.
* Ekonomiavdelningen
* Kansliavdelningen
* HR-avdelningen
* Samhällsutvecklingsavdelningen
* Utvecklingsavdelningen
På ekonomiavdelningen arbetar idag 15 medarbetare fördelade mellan controllerenheten och redovisningsenheten. Avdelningen har en central roll i att stödja kommunens förvaltningar med ekonomistyrning, uppföljning och analys. Ekonomiavdelningen driver utveckling mot ett sammanhållet och samordnat arbetssätt inom förvaltningarna, samt i nära samverkan med kommunens bolag.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Rollen som Ekonomichef
Som ekonomichef leder du en ekonomiavdelning med självgående och utvecklingsdrivna medarbetare, där trivsel och engagemang står högt på agendan. Här möts du av en grupp som tar stort eget ansvar och arbetar i nära samverkan. Du ger strategisk riktning, skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling och håller ihop det gemensamma arbetet.
Du ansvarar för att leda, utveckla och kvalitetssäkra kommunens budget- och uppföljningsprocess samt koncerngemensamma processer inom ekonomi- och finansområdet. Rollen är både strategisk och operativ, med stort fokus på att utveckla långsiktiga och hållbara arbetssätt samt säkerställa välfungerande ekonomistyrning i hela kommunkoncernen. Du ingår i kommundirektörens ledningsgrupp och har en viktig roll i att stödja kommunledning, nämnder och bolag, och bidra till helhetsperspektiv i kommunens styrning.
I uppdraget ingår att:
* leda avdelningens chefer och vara ett stöd i deras strategiska utvecklingsarbete
* delta operativt och strategiskt i moderbolaget i kommunens bolagskoncern, Falkenbergs Stadshus AB
* driva och utveckla kommunens ekonomistyrning på både politisk och tjänstepersonsnivå
* arbeta proaktivt med budgetprocessen samt utveckla metoder och arbetssätt
* säkerställa hög kvalitet i styrning, prognoser, analyser och uppföljning i hela kommunkoncernen
* bidra till att stärka samverkan mellan såväl förvaltningar som med kommunens bolag
* utveckla processer som stödjer effektivisering och omställningKvalifikationer
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen med inriktning mot ekonomi
* Flerårig erfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet
* Erfarenhet av att arbeta inom kommunkoncern med kommunala bolag
* Dokumenterad erfarenhet av att driva strategiska och komplexa utvecklingsfrågor
* Erfarenhet av att leda chefer och ledningsgrupper på strategisk nivå
* God förståelse för politisk styrning och offentlig verksamhet
* Erfarenhet av omställnings- och förändringsarbete är meriterande
* God pedagogisk förmåga att göra komplexa budskap lättförståeliga
Vi söker en trygg och erfaren ledare som arbetar strukturerat, med förmåga att prioritera och skapa ordning även i komplexa sammanhang. Du har ett processinriktat arbetssätt och är proaktiv i budget- och planeringsarbetet. Samverkan är en naturlig del av ditt ledarskap och du bygger starka nätverk både internt och externt. Du har lätt för att se helheter, skapa delaktighet och leda organisationen framåt genom tydlighet och god kommunikation. Som person är du lyhörd, förtroendeskapande och skicklig på att bygga relationer. Du utövar ett utvecklande ledarskap där du strävar efter att inspirera och motiverar dina medarbatre, visar personlig omtanke och är ett föredöme. Du kombinerar strategisk och analytisk förmåga med en nyfikenhet att utveckla arbetssätt och metoder.
Vill du vara med och forma framtidens Falkenberg?
Som Ekonomichef får du en central roll i en förvaltning som arbetar nära kommunledning och politisk organisation. Vi söker dig som vill bidra till en modern, hållbar och professionell ekonomistyrning i en kommun där utveckling står högt på agendan.
ÖVRIGT
Vi ser fram emot din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus och intervjuer sker löpande.
Du ansöker via rekryteringsverktyget och din ansökan kan bli en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Istället för en ansökan kan du göra en intresseanmälan. I den här rekryteringen samarbetar Falkenbergs kommun med Capus. Välkommen med din intresseanmälan via capus.se senast den 7 januari. Kontakta gärna Pia Strandh på 073-340 92 13, pia.strandh@capus.se
om du har frågor. Vi ser fram emot att höra av dig.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294600 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231), https://capusse.recman.page/job/460031 Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Ekonomiavdelningen Kontakt
Senior rekryteringskonsult
Pia Strand pia.strandh@capus.se 073-340 92 13 Jobbnummer
9637495