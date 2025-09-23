Ekonomichef till IT-bolag
2025-09-23
Har du tidigare bemästrat en chefsroll inom ekonomi samtidigt som du har god kompetens inom business controlling och redovisning? Då kan det vara dig vi söker! Vi på Vindex är just nu på jakt efter en ekonomichef till vår kund inom IT-branschen. Som ekonomichef antar du en operativ och strategisk nyckelroll inom bolaget där du ständigt bidrar till bolagets utveckling!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla ekonomifunktionen
Rapportering samt budget- och prognosarbete
Kvalitetssäkra bolagets redovisning
Effektivisera och utveckla ekonomiska processer och rutiner
Ansvar för ESG-rapportering
Personalansvar för två medarbetare
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi och som tidigare axlat en chefsroll inom ekonomi. Vi värdesätter dessutom din kompetens inom business controlling och redovisning. Utöver det kommunicerar du tydligt och effektivt på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Som person trivs du i en roll där du arbetar både operativt och strategiskt. Samtidigt har du ett innovativt tänk som bidrar till bolagets förbättringsprocesser. Utöver det har du en stark förmåga att motivera dina medarbetare att arbeta mot gemensamma mål!
Ansökan
Låter det här som en roll för dig. Tveka inte att skicka in din ansökan i Word-format och ange referensnummer EAEC2963 via formuläret nedan, redan idag! Rekryteringsprocessen hanteras av Vindex, men anställning erbjuds direkt hos kund.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elisabeth Andolf Haglund (elisabeth.andolf@vindex.se
, 070-759 56 26).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
