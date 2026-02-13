Ekonomichef till industribolag i Helsingborg
OIO Väst AB / Ekonomichefsjobb / Helsingborg
Om rollen
Vi söker nu en ekonomichef till vår partner i Helsingborg. Du kommer att ha det övergripande ansvaret för ekonomifunktionen och ingå i företagets ledningsgrupp med direkt rapportering till VD. Detta är en nyckelroll för verksamheten där du förväntas arbeta både strategiskt och operativt i en miljö där struktur, tydlighet och affärsmässighet är avgörande. Vi söker primärt efter dig med erfarenhet av producerande verksamhet, antingen som ekonomichef eller som controller.
Om rollenSom ekonomichef har du det fulla ansvaret för bolagets ekonomifunktion. Rollen är hands-on och kräver att du självständigt driver såväl redovisning som finansiell styrning och uppföljning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar bland annat:
Kund- och leverantörsreskontra samt löpande bokföring
Balans- och resultatavstämningar
Lageravstämning och projektredovisning
Periodiseringar och avskrivningar
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Kontakt med revisor samt ansvar för revision
Finansiell styrning och uppföljning i form av budgetarbete, prognos och löpande uppföljning av utfall/avvikelser
Likviditetsuppföljning och likviditetsprognoser
Efterkalkyler av projekt, order och produkt
Nedbrytning/analys av resultat samt presentation och rapportering till VD/styrelse
Koncernrapportering
Rapportering till myndigheter
Då vår partners verksamhet är i förändring/utveckling ingår även dagligt arbete med förbättringsarbete, modernisering samt effektivisering.
Vi söker dig somHar minst 5 års relevant erfarenhet inom ekonomi, redovisning eller controlling
Har självständigt ansvarat för löpande bokföring, månadsbokslut och årsbokslut inklusive revision
Har dokumenterad erfarenhet av budget, prognos och uppföljning
Har god förståelse för sambandet mellan operativ verksamhet och resultat- och balansräkning
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkande industri eller projektverksamhet och är van vid att ställa krav på produktion, inköp och projektverksamhet. Utöver detta kan även erfarenhet från revisionsbyrå vara meriterande.
Som person är du hands-on och prestigelös, och du räds inte att arbeta operativt eller gå ner i detaljer när det krävs. Du är strukturerad och principfast, med integritet nog att säga ifrån när siffror eller underlag inte håller måttet. Du arbetar självständigt och tar stort eget ansvar, men värdesätter samarbete och bidrar till en konstruktiv dialog i organisationen.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag med långsiktig avsikt om anställning direkt hos vår partner. Initialt kommer du vara anställd av oss på OIO.
Omfattning: Heltid
Placering: Helsingborg
Ersättning: Fast månadslön
Start: Enligt överenskommelse
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
