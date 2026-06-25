Ekonomichef till hälso- och sjukvården
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2026-06-25
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eller i hela Sverige
Är du ekonom med stort intresse för hälso- och sjukvård? Vill du vara med och utveckla och driva ekonomifunktionen och det strategiska ledningsstödet inom ett centrum i Region Östergötland? Då kan den här tjänsten vara något för dig!
Vi söker en engagerad ekonomichef för produktionsenhet/centrum inom hälso- och sjukvården.
Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi ska skapa goda och attraktiva livsvillkor för invånarna. Den mest omfattande verksamheten är att erbjuda en god hälso- och sjukvård inklusive tandvård.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som ekonomichef vid ett centrum inom hälso- och sjukvården ansvarar du för de ekonomiska processerna på centrumnivå: redovisning och internkontroll, ekonomisk planering, uppföljning och ekonomistyrning. Rollen innebär att utifrån helhetssyn och processtänk vara ett strategiskt stöd i ekonomifrågorna. Det handlar om att utveckla och driva ekonomifunktionen såväl som att ta fram uppföljningar, beslutsunderlag och analyser. En viktig del är att kommunicera ekonomi på ett enkelt och tydligt sätt för att stödja vårdverksamheten samt bidra till måluppfyllelse och framgångsrik verksamhet. Du kommer att arbetsleda ett antal controllers och redovisnings-ekonomer som stöttar verksamheterna inom centrumet. Uppdraget innebär också att du själv stöttar några verksamheter. Din roll är strategisk men även till viss del operativ.
Tjänsten innebär att du på regionövergripande nivå aktivt bidrar inom funktionsområdet ekonomi i utvecklingen av de regionövergripande ekonomiprocesserna och arbetar med övergripande uppdrag inom området.
Arbetet ska drivas och utvecklas utifrån de värderingar och synsätt som gäller inom Region Östergötland.
Arbetsgrupp
Som ekonomichef vid ett centrum inom hälso- och sjukvården tillhör du en enhet med ytterligare nio ekonomichefer inom hälso- och sjukvården och du är direkt underställd verksamhetschefen för Ekonomi och styrning inom Regionledningskontor.
Tjänsten innebär också att du på aktivt bidrar i utvecklingen av de regionövergripande ekonomiprocesserna genom att ingå i ekonomirådet som leds av ekonomidirektören.
I ditt uppdrag kommer du rapportera direkt till produktionsenhetschef för ditt centrum och du ingår i ledningsgruppen tillsammans med andra funktioner såsom bland annat HR och utveckling. De flesta centrum inom hälso- och sjukvården har verksamhet i Linköping, Norrköping och Motala. Största delen av tiden tillbringas i Linköping men det finns möjlighet att arbeta i Norrköping och Motala del av tid.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad civilekonom alternativt har annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig för befattningen.
Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och tvärfunktionell samverkan. Erfarenhet från ekonomisk uppföljning utifrån processynsätt och arbetsledaransvar är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi söker en ekonomichef med ett professionellt förhållningssätt, hög samarbetsförmåga samt arbetar kontinuerligt för att utveckla och driva ekonomiprocesserna framåt.
Som person har du mycket goda ledaregenskaper och är en god teamspelare. Du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du leder, motiverar, delegerar och följer upp för att effektivt nå gemensamma mål. Du är strategisk och har ett brett perspektiv på frågor och har förmåga att ta initiativ för att uppnå resultat. Du har även förmåga att strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt och är tydlig i ditt sätt att kommunicera.
Ansökan och anställning
Uppdraget är ett tidsbegränsat förordnande under fyra år med en tillsvidareanställning inom din grundprofession.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Regionledningskontoret (visa karta
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581 91 LINKÖPING Arbetsplats
Ekonomi och styrning Kontakt
Lotta Dahl, Vision lotta.dahl@regionostergotland.se 010-1032396 Jobbnummer
9979723