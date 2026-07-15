Ekonomichef till Grums kommun
Grums Kommun / Ekonomichefsjobb / Grums Visa alla ekonomichefsjobb i Grums
2026-07-15
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grums Kommun i Grums
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Ekonomifunktionen är en del av kommunledningskontoret och består förutom ekonomichef av tre controllers samt två ekonomer.
Hos oss gör du skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad, strategisk och utvecklingsorienterad ekonomichef som vill leda och utveckla kommunens ekonomifunktion. Som ekonomichef har du en central roll i organisationen och bidrar aktivt till att skapa god ekonomisk hushållning och långsiktiga förutsättningar för kommunens verksamheter.
I rollen ansvarar du för kommunens övergripande ekonomistyrning och leder arbetet med budget, uppföljning, bokslut, årsredovisning och ekonomiska analyser. Du är ett viktigt stöd till kommunledning, verksamhetschefer och politiska företrädare samt ansvarar för att ta fram beslutsunderlag som bidrar till välgrundade strategiska beslut. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar för ekonomiavdelningen och arbetar på ett inkluderande sätt för att utveckla såväl medarbetare som arbetssätt och processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i ledande befattning och en god förståelse för offentlig förvaltning och kommunal ekonomi. Du har erfarenhet av budgetprocesser, ekonomistyrning, bokslut och årsredovisning samt av att leda verksamhet, medarbetare och ekonomi. Har du erfarenhet av att arbeta nära politisk ledning och i en politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande.
Vi ser gärna att du har en hög digital mognad och ett intresse för hur digitalisering och teknikutveckling kan bidra till effektivare arbetssätt och bättre beslutsstöd.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av exploateringsredovisning och fastighetsekonomi, då dessa områden har en viktig roll i kommunens långsiktiga utveckling och investeringar.
Som person är du en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende och engagemang. Du har förmåga att se helheten och omsätta ekonomiska analyser till strategiska och verksamhetsnära beslut. Du kommunicerar på ett pedagogiskt och inspirerande sätt och kan förklara komplexa ekonomiska samband för såväl politiker som chefer och medarbetare. Samtidigt är du analytisk, strukturerad och noggrann och har lätt för att identifiera risker, möjligheter och utvecklingsområden.
Du bygger goda relationer och samverkar förtroendefullt med såväl medarbetare och chefer som fackliga organisationer och politiska företrädare. Med ett inkluderande ledarskap driver du utvecklings- och förändringsarbete på ett sätt som skapar delaktighet och resultat.
Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av Grums kommun och bidra till att skapa bästa möjliga värde för kommuninvånare, verksamheter och medarbetare.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums Kommun
(org.nr 212000-1827)
Sveagatan 77 (visa karta
)
664 80 GRUMS Arbetsplats
Grums kommun Kontakt
Kommundirektör
Erica Andrén erica.andren@grums.se +4655542145 Jobbnummer
10003478