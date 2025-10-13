Ekonomichef till Fanerami
Fanerami Sweden AB är en legoproducent av komponenter till svensk möbelindustri. Bolaget har sin bakgrund i att leverera faner och jalusier men har på senare år blivit en helt komplett möbelfabrik med moderna CNC-maskiner och en miljövänlig lackavdelning.
Nu söker vi en driven och engagerad Ekonomichef som vill vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Om rollen
Som ekonomichef på Fanerami har du det övergripande ansvaret för ekonomi, redovisning, rapportering och lönehantering. Du arbetar nära VD samt koncernens övriga bolag.
Rollen innebär både strategiskt ansvar och operativt arbete - från att utveckla rutiner och processer till att delta aktivt i månadsbokslut, budget och uppföljning. Du kommer också att vara ett viktigt stöd i affärsmässiga beslut och bidra till att utveckla företagets ekonomiska styrning i takt med vår tillväxt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Övergripande ansvar för normala ekonomirutiner, såsom fakturering, inkommande fakturor, betalningar, löpande bokföring, månadsbokslut, extern och intern rapportering, mm.
• Övergripande ansvar för alla rutiner kring löner och personaladministration.
• Ansvar för bokslut, prognos och budgetarbete inklusive all rapportering.
• Upplägg av lönerelaterad grunddata i affärssystemet Monitor, kontroll av stämplingar och lönekörning i Wisma.
• Kontroll av inkommande PG, BG, och checkar. Supportera daglig bokföring av löpande utgifter och inkomster.
• Kontroll av utgående medel, avbokningar, provisioner, kvittningar, räntefakturor, krediteringar, rutiner för krav och inkasso.
Ansvara för redovisning av skatter, moms, arbetsgivaravgifter och myndighetsrapportering.
Bidra med ekonomiska analyser som stöd i strategiska beslut.
Leda, utveckla och kvalitetssäkra ekonomifunktionen.
Vi söker dig som
Har högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Har minst tre års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna som ekonomiansvarig eller redovisningschef.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är trygg i din kompetens, strukturerad och noggrann.
Trivs i en miljö där det är korta beslutsvägar och nära till produktion och verklighet.
Har ledaregenskaper som bygger på delaktighet, engagemang och ansvarstagande.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett svenskt producerande företag med starkt varumärke och högkvalitativa produkter. Vi erbjuder en roll med stor möjlighet att påverka - både i det dagliga arbetet och i företagets strategiska utveckling.
Placering: Tranås
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan till anna.kullander@glimakra.com
Urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
