Ekonomichef till Edshus AB i Dals-Ed
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2026-06-22
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Edshus AB är det kommunala fastighetsföretaget i Dals-Eds kommun. Som kommunalt fastighetsbolag har vi i uppdrag att utveckla boendet i Dals-Ed och mycket av vårt dagliga arbete ligger inom service, underhåll och renoveringar. Ibland bygger vi även nytt, såsom vårt senaste projekt Timmertjärn. Vi har ungefär 500 lägenheter i vårt bestånd, och ansvarar även för Edsgärdet och Hagalid. Vi har också lokaler för affärs- och kontorsverksamhet.
Vår vision är att Edshus AB ska vara det självklara valet. Vi når dit genom att arbeta med våra kunder, hyresgäster och kommuninvånare i fokus, men också genom att ta ansvar i de stora frågorna. Att prioritera miljö och arbeta hållbart är en självklarhet för oss.
Nu söker vi ekonomichef till Edshus AB!
Vill du ha en bred och betydelsefull ekonomroll där du får kombinera strategiskt ansvar med operativt arbete i vardagen? Trivs du i en organisation med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka? Då kan rollen som ekonomichef hos Edshus AB vara rätt nästa steg för dig.
För oss är det viktigt att hitta rätt kompetens och rätt person till rollen. Orten ligger utmed Norge/Vänerbanan med goda tågförbindelser i regionen – cirka 45 minuter till Trollhättan, 55 minuter till Vänersborg och drygt en timme till Göteborg.
Om rollen
Som ekonomichef hos oss på Edshus AB får du en central roll i bolagets styrning och utveckling. Du ansvarar för ekonomifunktionen och arbetar nära VD, förvaltning, driftorganisation och styrelse. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, där du behöver kunna växla mellan analys, redovisning, budget, uppföljning, hyresfrågor, kontraktsskrivning, kundtjänstnära frågor och praktiskt genomförande. Det gör arbetet varierat och ger dig god inblick i hela verksamheten.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att skapa struktur, kvalitet och långsiktighet i ekonomin. Du bidrar med analyser och beslutsunderlag som gör skillnad i praktiken och är med och utvecklar rutiner, arbetssätt och ekonomiska processer. Du är både ansvarig och operativ, och behöver trivas med att själv driva arbetet framåt.
Som ekonomichef ansvarar du bland annat för att:
• leda och utveckla bolagets ekonomi, redovisning och ekonomiska processer.
• driva arbetet med budget, prognos, ekonomisk uppföljning samt analys av resultat, kostnader och nyckeltal.
• ansvara för delårs-, månads- och årsbokslut, årsredovisning, rapportering och beslutsunderlag till VD och styrelse.
• säkerställa likviditetsplanering, finansiering och uppföljning av investeringar.
• följa upp och utveckla den ekonomiska styrningen av underhålls-, drift- och investeringsprojekt.
• medverka i hyresförhandlingar och ta fram ekonomiska underlag inför hyresjusteringar.
• ansvara för krav- och inkassoärenden samt följa upp obetalda hyror genom hela processen.
• utveckla rutiner, arbetssätt och intern kontroll samt vara ett stöd för organisationen i ekonomiska frågor.
• samverka med kommun, leverantörer, banker, revisorer och andra externa parter.
• stötta kundtjänst i ekonomirelaterade och även andra ärenden vid behov.
• hantera löneadministration.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. För att lyckas i rollen har du tidigare haft helhetsansvar för redovisning, bokslut och upprättande av årsredovisning. Du har erfarenhet av budget, prognoser samt kvalificerad ekonomisk analys och uppföljning, och är van att arbeta i ekonomisystem och använda digitala verktyg för analys och rapportering. Vi ser gärna att du har erfarenhet från privata fastighetsbolag, kommunal verksamhet eller annan offentlig organisation, liksom erfarenhet av projektredovisning och aktiv uppföljning av investeringar.
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande, liksom erfarenhet av löpande arbete med styrelse, revisorer och externa samarbetspartners. Du har god förståelse för både operativt och strategiskt ekonomiarbete och trivs i en bred roll där du får ta stort ansvar.
Som person är du analytisk och strukturerad, med god förmåga att se samband och dra slutsatser utifrån ekonomiska data. Du kan omsätta analyser till konkreta åtgärder som stärker verksamhetens utveckling och bidrar till välgrundade beslut. Du är kommunikativ, trygg och samarbetsinriktad. Du har lätt för att arbeta nära verksamheten och kan förklara ekonomiska frågor på ett tydligt, pedagogiskt och förtroendeingivande sätt. Samtidigt är du initiativtagande, noggrann och handlingskraftig, med ett starkt eget driv i arbetet.
Du är även trygg i kundkontakter och har förmåga att hantera betalnings- och hyresärenden på ett sakligt, tydligt och serviceinriktat sätt. Vi tror att du passar särskilt bra i rollen om du uppskattar en mindre organisation där man hjälps åt, beslutsvägarna är korta och ekonomifunktionen har en viktig roll i hela bolagets utveckling.
Vi erbjuder dig
En bred och betydelsefull roll med god insyn i hela verksamheten.
Korta beslutsvägar, stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
Ett nära samarbete med VD, styrelse och övriga funktioner i organisationen.
Möjlighet att vidareutveckla ekonomistyrning, rutiner och uppföljning.
En verksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag, stark lokal förankring och fokus på långsiktigt värdeskapande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Edshus AB i Ed. Eventuell provanställning kan komma att tillämpas och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 8 juli 2026. Vi ser fram emot din ansökan redan nu!
Intresseanmälan och kontakt
I rekryteringen samarbetar Edshus AB med Solum Search. För intresseanmälan och frågor om rekryteringen är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Ylva Dahl på Solum Search. Du når Ylva via mobil 0730–263834 eller via e-post på ylva.dahl@solumsearch.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solum Search AB
(org.nr 559311-6089), http://solumsearch.varbi.com/
Delesgatan 4D (visa karta
)
668 30 ED Kontakt
Ylva Dahl 073-0263834 Jobbnummer
9972902