Ekonomichef Till Cidan Machinery
Professionals Nord Skaraborg AB / Ekonomichefsjobb / Götene Visa alla ekonomichefsjobb i Götene
2026-06-18
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, Lidköping
, Skara
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Är du en affärsdriven, analytisk och trygg ledare med ett stort intresse för produktionsekonomi och verksamhetsutveckling? Lockas du av att arbeta i en global industrikoncern där du får kombinera strategiskt ansvar med operativt arbete nära affären? Vill du vara med och stärka finansiell transparens och lönsamhet tillsammans med engagerade kollegor?
Vi söker nu en Ekonomichef till CIDAN Machinery i Götene. Här erbjuds du en central och verksamhetsnära roll där du får stort inflytande över den finansiella styrningen och möjligheten att bidra till koncernens fortsatta utveckling. Kanske är det dig vi söker?
Läs mer på www.cidanmachinery.com
(https://www.cidanmachinery.com)Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomichef ansvarar du för att leda och vidareutveckla finansfunktionen för CIDAN Machinery Sweden och UK. Du har ett helhetsansvar för redovisning, rapportering och controlling och arbetar nära såväl ledning som koncernfunktioner.
Du säkerställer hög kvalitet i finansiell rapportering och driver effektiva och tillförlitliga bokslutsprocesser månadsvis, kvartalsvis och årligen. Vidare har du ett tydligt ansvar för att utveckla och upprätthålla en stark intern kontrollmiljö samt säkerställa efterlevnad av koncernens policies, skatt, moms och andra regulatoriska krav.
Rollen innebär ett tydligt fokus på tillverkningsrelaterad ekonomi, där du arbetar med produktkalkyler, lager, standardkostnader och avvikelseanalyser. Tillsammans med verksamheten driver du arbetet med att optimera produktionseffektivitet, marginaler och rörelsekapital, med särskilt fokus på att förbättra kassaflöde och stärka bolagets cash conversion cycle.
Du ansvarar för budget- och prognosprocesser samt följer upp och analyserar finansiell prestation, där du identifierar avvikelser och driver åtgärder tillsammans med organisationen. Du arbetar nära funktioner som produktion, supply chain, försäljning och produktutveckling och fungerar som en aktiv affärspartner i beslutsfattande.
Vidare förväntas du utveckla rapportering, KPI:er och analysverktyg, där du bidrar till ökad transparens och stärker organisationens datadrivna arbetssätt. Du har en viktig roll i att vidareutveckla användningen av ERP- och BI-system.
Rollen innebär personalansvar för det lokala finansteamet samt ett nära samarbete med Head of Group Controlling och övriga finanskollegor inom koncernen.
Tjänsten rapporterar till COO/Sverige-VD och är på heltid med start enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom ekonomi, gärna från tillverkande industri där du arbetat nära verksamheten. Du har erfarenhet från en liknande roll med ansvar för redovisning, rapportering och controlling, och är van vid att kombinera strategiskt arbete med operativt genomförande.
Du har god förståelse för produktkalkylering och produktionsekonomi samt erfarenhet av att arbeta med budget, prognoser och finansiell uppföljning. Vidare har du erfarenhet av ERP-system och goda kunskaper i analysverktyg såsom Excel och Power BI.
Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande och kommunicerar obehindrat i såväl svenska som engelska.
Som person är du analytisk, strukturerad och affärsorienterad med en stark förmåga att omsätta finansiell data till insikter och konkreta åtgärder. Du är trygg i din roll, kommunicerar tydligt och har lätt för att skapa förtroende i organisationen.
Du trivs i en dynamisk miljö där samarbete är en nyckel till framgång och du har ett naturligt driv att förbättra, utveckla och skapa resultat. Som ledare är du engagerad och har förmågan att skapa struktur, tydlighet och motivation i ditt team.
Stämmer ovanstående in på dig? Välkommen med din ansökan till CIDAN Machinery – ett bolag i stark utveckling där du i rollen som ekonomichef får en central roll i att stärka bolagets finansiella prestation och fortsatta tillväxt. Här erbjuds du en internationell miljö med stora möjligheter att påverka och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor!Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar CIDAN Machinery med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Observera att rekryteringsprocessen pausas under sommaren och återupptas måndag vecka 33. Då vi inte tar emot ansökningar via mejl ber vi dig att söka via annonsen.
Om CIDAN Machinery
CIDAN Machinery är en global industrikoncern som utvecklar och tillverkar avancerade lösningar för plåtbearbetning. Företaget kombinerar gedigen ingenjörskompetens med innovation, digitalisering och långsiktig industriell utveckling. Verksamheten finns i flera länder i Europa och Nordamerika och omfattar varumärken som CIDAN, Göteneds, Forstner, NUIT och Thalmann. Gruppen har drygt 360 anställda varav cirka 120 i Götene, och omsätter runt 1300 Mkr. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://se.cidanmachinery.com/
533 30 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cidan Machinery Sweden AB Kontakt
VD
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se +46703777712 Jobbnummer
9969301