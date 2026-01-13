Ekonomichef Till Brover Group
Vill du ta nästa steg i karriären tillsammans med Brover Group? Här erbjuds du en ansvarsfull nyckelroll i en organisation med korta beslutsvägar och engagerade ägare! I rollen som Ekonomichef där du får en rolig och utvecklande tjänst hos en företagsgrupp som växer, utvecklas och är lönsam! Som Ekonomichef hos Brover AB blir du företagsgruppens ansvarige för ekonomiarbetet och kommer att bidra till koncernens utveckling.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som Ekonomichef rapporterar du till koncern-VD och blir en nyckelperson i gruppens fortsatta utvecklingsresa. Vi står inför en spännande förändring - huvudkontoret och ledningsgruppen flyttar till helt nya lokaler i Göteborg. Som Ekonomichef kommer du inte bara ansvara för att vidareutveckla arbetssätt och rutiner, utan också bygga upp och utveckla din egen ekonomiavdelning. Du får stora möjligheter att påverka och sätta din egen prägel på organisationen.
I rollen ingår bland annat arbete med analyser och rapportskrivning, men framför allt att vara drivande i att skapa effektiva processer och stötta koncernen i dess tillväxtresa. Vidare kommer dina arbetsuppgifter innefatta:
Personalansvar för initialt en ekonomiassistent
Säkerställa att företaget har en korrekt och kvalitativ redovisning
Ansvara för upprättande av månads- och årsbokslut, deklarationer samt års- och koncernredovisning, inklusive budget- och prognosarbete
Bidra till planeringen av företagets lönsamhetsutveckling och tillväxt
Vara ett bollplank och stöd till våra ägare
Stötta verksamheten och dess linjechefer
Vem är du? Vi söker dig som vill ta nästa steg i karriären - kanske är du nyfiken på en helt ny bransch? Vi ser att du som söker har en kandidatexamen inom ekonomi samt har flertalet års erfarenhet av en liknande roll. Tidigare har du troligtvis arbetat som controller, ekonomiansvarig/chef eller liknande.
Du har god erfarenhet av kvalificerad redovisning och att implementera processer och driva utvecklings- och förändringsarbete. Du har en hög systemförståelse och kunskaper i Excel i kombination med mycket goda digitala kunskaper.
Som person är du strukturerad samtidigt som du har ett affärsmässigt driv. Du är kommunikativ, förtroendeingivande och duktig på att skapa samt bibehålla goda relationer. För att trivas hos oss är du en flexibel person som tycker om när varje dag är sig olik, du är prestigelös och tar stort eget ansvar.
Om företagetBrover AB är ett investmentbolag och består av två driftsbolag där gruppen omsätter drygt 100 miljoner kronor. Brover AB har som mål att växa både organiskt och genom förvärv, och har under åren genomfört ett 20-tal förvärv. Med en tydlig tillväxtstrategi befinner sig Brover i en spännande fas där effektivisering och digitalisering ligger högt upp på agendan.
Din AnsökanDetta är en tillsvidareanställning om 100% med placering i centrala Göteborg. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat rätt person! Vänta därför inte med din ansökan utan skicka in den redan idag då urval sker löpande.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Brover Group med Jurek - vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Holmberg på maria.holmberg@jurek.se
