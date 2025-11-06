Ekonomichef till Apptronic Automation AB i Kalmar
2025-11-06
Hos vår kund väntar en unik möjlighet att leda den ekonomiska strategin i en dynamisk och innovativ miljö. Som Ekonomichef spelar du en nyckelroll i att forma framtiden, med ansvar för att optimera resurser och driva verksamheten mot framgång. Är du redo för nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan!Om företaget
Välkommen Apptronic Automation AB, har konstruktion och montering lokaliserad i centrala Kalmar. Vi tillverkar styr- och reglerutrustning, apparatskåp, el-centraler och ställverk. Våra kunder är företag inom processindustri, maskintillverkning, El-entreprenör, fastighetsbolag, vatten och VA-verk, kommuner och landsting. Leverans sker i huvudsak till kunder runt om i Sverige och Norge.
Läs gärna mer om oss: https://apptronicautomation.se/
Tjänstebeskrivning
Som Ekonomichef kommer du att spela en avgörande roll i att forma och driva den ekonomiska strategin hos vår kund. Din position innebär ett omfattande ansvar där du inte bara kontrollerar och leder budgetprocessen, utan också övervakar och analyserar finansiella rapporter för att säkerställa både noggrannhet och effektivitet i ekonomiska redovisningar. Du kommer att vara en nyckelperson i utvecklingen och implementeringen av ekonomiska policyer som styr verksamheten, samt hantera relationerna med externa revisorer och rådgivare för att upprätthålla transparens och integritet i alla finansiella aspekter.
Din expertis kommer att vara avgörande för att stödja företagsledningen genom att tillhandahålla beslutsunderlag baserat på djupgående finansiell dataanalys, vilket hjälper till att forma framtida affärsstrategier och tillväxtinitiativ. Utöver detta kommer du även att inneha en central roll i riskhantering, där du identifierar potentiella risker och utvecklar strategier för att minimera dessa, samtidigt som du säkerställer att verksamheten följer alla relevanta lagar och regler som styr dess operativa miljö.
Som Ekonomichef kommer du att ha möjligheten att påverka företagets långsiktiga finansiella hälsa och hållbarhet genom innovativa lösningar och strategiskt tänkande. Vi söker en dynamisk och driven individ som är redo att ta sig an denna utmaning och som har en passion för att leda ekonomiska team mot framgång.
Placeringsort för tjänsten är Kalmar och du rapportera till VD Henrik Nilsson. Kvalifikationer
Är du en skicklig och erfaren Ekonomichef som är redo att ta nästa steg i din karriär? Vi söker dig som har en gedigen akademisk bakgrund inom ekonomi, kompletterad av flera års praktisk erfarenhet inom området.
Som Ekonomichef hos oss kommer du att spela en central roll i att forma och styra den finansiella riktningen för vår organisation. Du bör ha en djup förståelse för finansiell analys och ha dokumenterad erfarenhet av framgångsrik budgetering, redovisning samt controlling.
Vi söker dig som har en stark analytisk förmåga och som kan identifiera möjligheter för förbättring och innovation inom ekonomifunktionen. Din kreativitet och initiativkraft kommer att vara avgörande för att driva vår organisation framåt. Om du känner igen dig i denna beskrivning och är redo för nya utmaningar, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att få veta mer om hur du kan bidra till vår organisations framgång.
Din förmåga att leda och utveckla ekonomiska team är avgörande för denna roll. Vi värderar din förmåga att kommunicera effektivt med ledningsgrupper och styrelsemedlemmar och vi ser gärna att du har en proaktiv inställning till att lösa komplexa finansiella utmaningar. Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet från el och automation branschen. Dessa erfarenheter ger dig insikt i hur moderna teknologiska lösningar kan integreras med ekonomiska strategier för att skapa effektivitet och tillväxt. Kunskaper i moderna ERP-system kommer att ge dig en fördel, liksom tidigare arbete med finansieringsprojekt som kräver en strategisk och ekonomisk förståelse.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär, så ser vi fram emot din ansökan och där du blir en del av Apptronic Automation AB där din kompetens verkligen gör skillnad!
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Johan Eriksson tel 0766776873 eller mejl johan.eriksson@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
snarast, dock senast söndag 30 november 2025. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej
emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
