Ekonomichef Phinia
Qtym Aktiebolag / Ekonomichefsjobb / Åmål Visa alla ekonomichefsjobb i Åmål
2026-07-02
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About Phinia PHINIA: Advancing sustainability today, powering a cleaner tomorrow. PHINIA is an independent, market-leading, premium solutions and components provider with over 100 years of manufacturing expertise and industry relationships, with a strong brand portfolio that includes DELPHI®, DELCO REMY® and HARTRIDGETM. With over 12,500 employees across 43 locations in 20 countries, PHINIA is headquartered in Auburn Hills, Michigan, USA. At PHINIA, we Provide fuel systems, electrical systems, and aftermarket products and solutions of the highest quality — developed and manufactured responsibly — that are designed to enhance efficiency and reduce the environmental impact of vehicles, industrial machinery, and other applications. In doing so, we contribute to a cleaner tomorrow, treat our people and surrounding communities with respect, and hold ourselves accountable to robust ethical standards. Our Culture PHINIA promotes and cultivates an inclusive culture and diverse perspectives, strives to maintain its reputation for excellence, thrives on the power of collaboration, and fosters the development of our talented employees. We believe in making a positive impact through our business and actions, and we take our collective responsibility seriously.
EkonomichefPhinia söker nu en Ekonomichef. En spännande roll i ett internationellt bolag med produkter i världsklass.
Huvudsakliga ansvarsområden
Ansvar för budget, affärsplan och prognoser
Leda och ansvara för den månatliga prognosprocessen samt säkerställa korrekta och väl förankrade finansiella prognoser.
Stödja arbetet med årlig budget och affärsplan i linje med anläggningens strategiska mål.
Samordna underlag från verksamheten och utmana antaganden för att säkerställa kvalitet och enhetlighet.
Ge tydlig överblick över risker, möjligheter och avvikelser som stöd för proaktivt beslutsfattande.
Operativt ekonomistöd
Analysera affärstrender som påverkar resultatet och identifiera orsaker och lösningar kopplade till resultat-, balans- och operativa frågor.
Ansvara för kostnadsredovisning inklusive standardkostnader, lager och anläggningstillgångar.
Ansvara för ekonomisk uppföljning av Engineering och identifiera effektiviseringar och kostnadsbesparingar.
Säkerställa optimering av processer, system och rapporteringsverktyg.
Affärscase och investeringsutvärdering
Ansvara för nya affärscase och lämna finansiella rekommendationer i linje med affärsstrategin.
Leda datainsamling, validering av antaganden och finansiell modellering.
Utvärdera make-or-buy-beslut, expansioner och andra investeringar.
Synliggöra åtaganden, investeringsbehov, avkastning, risker och känslighetsanalyser.
Ledarskap och teamstöd
Ge verksamhetsledningen finansiell vägledning och skapar en kultur med hög ekonomisk medvetenhet.
Bygga starka samarbeten inom organisationen.
Utveckla ekonomiavdelningen i linje med PHINIAs Business Operating Model och säkerställer succession.
Vi sökerUtbildning/Erfarenhet
Examen inom ekonomi eller redovisning.
Minst åtta års relevant erfarenhet med successivt ökat ansvar.
Erfarenhet av redovisning inom tillverkande industri är ett krav.
CPA, CMA eller motsvarande är meriterande.
Erfarenhet av Monitor och/eller OneStream är meriterande.
Kunskap om US GAAP är meriterande.
Nyckelkompetenser
Erfaren ekonomiledare från tillverkande industri med stark affärsförståelse.
Dokumenterad erfarenhet av budget, prognoser och investeringsbedömningar.
Van att fatta beslut i komplexa tvärfunktionella miljöer.
Mycket goda kunskaper i Excel.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Starkt ledarskap och god organisationsförmåga.
God förståelse för intern kontroll/ICFR.
Vi erbjuderVi erbjuder ersättning och förmåner för att attrahera, motivera och behålla talanger globalt. Våra ersättnings- och förmånsprogram är marknadsanpassade och omfattar bland annat hälsa och välmående, familjevänliga policys och ett flexibelt arbetssätt där det är möjligt. Vi erbjuder även utvecklingsmöjligheter genom hela karriären i olika format för att stödja våra medarbetares utveckling.
Övrig informationTjänsten är en heltidstjänst med placering på Phinias kontor i Åmål. Skicka in din ansökan senast 2026-08-07. För att säkerställa en rättvis och kvalitativ rekryteringsprocess tar vi endast emot ansökningar via ansökningsformuläret. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Ramström på erik.ramstrom@qtym.se
eller 073-500 74 97
Vi har semester fram till början av augusti, vilket kan innebära längre svarstider via e-post och telefon. Tack för ditt tålamod och trevlig sommar!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym Aktiebolag
(org.nr 556389-2081)
662 34 ÅMÅL Arbetsplats
Phinia Kontakt
Rekryterare
Erik Ramström erik.ramstrom@qtym.se Jobbnummer
9989828