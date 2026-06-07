Ekonomichef | Morris | Borås
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2026-06-07
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Trivs du i en ledande roll inom ekonomi där du får arbeta affärsnära i ett internationellt växande, entreprenörsdrivet bolag? Morris söker nu en affärsdriven Ekonomichef som vill bidra till verksamhetens fortsatta tillväxt och stärka ekonomifunktionen i en innovativ och dynamisk miljö.
Om rollen
Som Ekonomichef på Morris har du det övergripande ansvaret för bolagets ekonomi- och finansfunktion. Du arbetar både strategiskt och operativt i en affärsnära roll för att utveckla arbetssätt, systemstöd och effektivisera processer som bidrar till verksamhetens fortsatta tillväxt.
Du arbetar nära ledningsgrupp och koncern och fungerar som ett viktigt affärsstöd till organisationen. I rollen har du personalansvar för en redovisningsekonom och en controller där du ansvarar för att skapa struktur och ett proaktivt arbetssätt inom ekonomifunktionen. Du rapporterar till VD.
Dina ansvarsområden:
Säkerställa korrekt löpande redovisning, bokslut och rapportering
Ansvara för årsredovisning, deklarationer, koncernredovisning och konsolidering
Budgetarbete, prognos och uppföljning
Stötta ledning och styrelse med ekonomiska analyser, uppföljning och rapportering
Vara kontaktperson gentemot revisorer, banker och myndigheter
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll inom ekonomi med förmågan att kombinera analys, struktur och affärsmässighet. Du trivs i en roll där du får vara med och påverka och utveckla verksamheten, både strategiskt och operativt.
Som person är du driven, strukturerad och analytisk med en god affärsförståelse och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och bygga förtroende i organisationen. Vi tror att du drivs av att leverera goda resultat av ditt arbete och trivs i en dynamisk miljö med förmågan att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Vi söker dig som har:
God kunskap inom redovisning, skatt och moms och bokslutsarbete
Erfarenhet av budget- och prognosarbete
Erfarenhet av koncernredovisning
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem samt Excel
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av personalansvar
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska
Om Morris
Morris Stockholm är ett svenskt premiumvarumärke inom klassiskt herrmode, med fokus på kvalitet, passform och tidlös design. Varumärket är etablerat internationellt och säljs via egna digitala kanaler samt genom återförsäljare på ett flertal marknader. Morris stil grundar sig i klassisk preppy, kombinerat med en generös dos samtida och innovativa influenser. Geografiskt hör Morris hemma på den här sidan Atlanten med en klassisk gammaldags charm och tradition från det brittiska. Paris, Milano och Rom har lärt oss chic elegans och en viss nonchalant joie de vivre. Och från Sverige och Skandinavien har vi lärt oss vikten av design, kvalitet och rakhet. Egenskaper som är ovärderliga när man tar Morris ut i världen.
Morris är sedan 2025 en del av Gimmersta Group AB, ett svenskt investeringsbolag med internationell närvaro drivet av entreprenörer. Gimmersta Group har erfarenhet av att bygga framgångsrika varumärken globalt. Vi är ett familjeföretag med aktiva ägare med ett långsiktigt perspektiv och ett starkt engagemang i våra portföljbolags utveckling.Publiceringsdatum2026-06-07Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Morris med Jefferson Wells. Vid frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på eva.ekdahl@jeffersonwells.se
Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 24 juni.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Huvudkontoret är i centrala Borås och Morris har en hybridpolicy där arbetsplatsen är fördelad mellan hem och kontor efter behov. Tjänsten innebär visst internationellt resande.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
503 38 BORÅS Arbetsplats
Ekonomichef Kontakt
Contact
Eva Ekdahl eva.ekdahl@jeffersonwells.se Jobbnummer
9951101