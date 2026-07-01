Ekonomichef Göteborg
Intensogruppen AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Vår kund är ett verksamhetsnära och entreprenöriellt bolag där ekonomirollen är central för både den löpande styrningen och den fortsatta utvecklingen av verksamheten.
Nu söker vi dig som trivs i rollen som ekonomichef och har erfarenhet av redovisning, bokslut, ekonomisk uppföljning och affärsnära stöd till ledning och organisation. I rollen som ekonomichef kommer du att ha ett brett ansvar för bolagets ekonomi och arbeta nära VD, ledningsgrupp och övriga funktioner.
Det här är en organisation med korta beslutsvägar och nära samarbeten, där du kommer att bidra både operativt och strategiskt.
I detta åtagande ingår:
Ansvara för löpande redovisning, betalningar och ekonomiadministration
Upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut
Hantera löneadministration
Ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
Ta fram ekonomiska analyser, rapporter och beslutsunderlag till ledning och styrelse
Vara ett affärsnära stöd till VD och verksamheten
Utveckla och effektivisera ekonomiprocesser, rutiner och arbetssätt
Samordna och följa upp företagets arbete med GDPR och tillhörande dokumentation
Stötta verksamheten i personaladministrativa frågor
Rollen innebär ett helhetsansvar för ekonomifunktionen och passar dig som vill kombinera löpande ekonomiarbete med analys, verksamhetsstöd och förbättringsarbete.Publiceringsdatum2026-07-01Bakgrund
Vi söker dig som har god erfarenhet av redovisning och som självständigt kan driva bokslutsarbete. Du är trygg i ett brett ekonomiansvar och har förmåga att arbeta både operativt och strategiskt. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa struktur och samtidigt bidra med analys och insikter som stödjer affären.
Vi tror att du har:
Akademisk ekonomiutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av bokföring, redovisning, bokslut och rapportering
Förmåga att självständigt ansvara för ekonomiflödet
God förståelse för analys, budget, prognos och verksamhetsuppföljning
Erfarenhet av lönehantering
Erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära, gärna inom tillverkande industri
Vana av att arbeta i affärssystem och Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av koncernredovisning.
Som person är du prestigelös, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta, men driver samtidigt ditt arbete framåt självständigt och får saker att hända. Du trivs i en miljö där du får ta egna initiativ och där rollen omfattar både operativa detaljer och strategiska frågor.
Vänligen ansök snarast!
För oss handlar samarbete om att vara professionella, tydliga, pålitliga och med full respekt för ditt uppdrag och ansvar. Samtidigt tror vi starkt på att glädje och energi skapar bättre resultat, både för dig och kunden. Vi gör det här tillsammans, som en långsiktig partner snarare än en förmedlare. När du samarbetar med oss ska det kännas tryggt, engagerande och utvecklande varje gång.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Mattias Lyckberg, 0733-336080, på Intenso Interim Management.
Välkommen med din ansökan!
Om Intenso Interim Management
Intenso Interim Management tillhandahåller interimschefer för alla branscher och erfarna konsulter inom försäljning, teknik och IT. Intenso Interim Management ingår i Intensogruppen, som är en rikstäckande helhetsleverantör av rekryteringstjänster. I Intensogruppen ingår även Säljpoolen och Intenso Teknikrekrytering som nischade rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Intenso Interim Jobbnummer
9986813