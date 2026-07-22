Ekonomichef
Riksantikvarieämbetet / Ekonomichefsjobb / Gotland Visa alla ekonomichefsjobb i Gotland
2026-07-22
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Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Vi söker nu dig som, i rollen som ekonomichef, vill leda och utveckla ekonomistyrningen i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag och bidra till en stabil, tydlig och verksamhetsnära ekonomifunktion.
Som ekonomichef har du en central roll i myndighetens styrning. Du leder Ekonomienheten och ansvarar för att utveckla arbetssätt, processer och stöd inom ekonomi, budget, uppföljning och upphandling. Rollen innebär ett nära samarbete med myndighetsledningen, chefer och kollegor inom verksamhetsstödet.
Ekonomienheten ansvarar för myndighetens ekonomiska styrning och rapportering samt för att ta fram analyser och beslutsunderlag. Enheten ansvarar också för myndighetens anskaffning, vilket omfattar upphandlingsprocessen samt råd och stöd vid upphandling. På enheten arbetar idag sex medarbetare: controllers, redovisningsansvarig och upphandlare.
Ekonomienheten ingår i avdelningen för verksamhetsstöd och du ingår i avdelningens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för myndighetens ekonomi- och budgetarbete samt för upphandlingsverksamheten. Du leder arbetet med budgetprocess, budgetuppföljning, ekonomiska analyser, prognoser, bokslut och de ekonomiska delarna i budgetunderlag och årsredovisning.
Du arbetar både strategiskt och operativt. En viktig del av uppdraget är att bidra med kvalificerat stöd till myndighetsledning och chefer, så att ekonomiska analyser och beslutsunderlag blir ett tydligt stöd i verksamhetens planering och utveckling.
Som ekonomichef leder, planerar, följer upp och utvecklar du enhetens arbete. Du skapar goda förutsättningar för samarbete, kunskapsdelning och kompetensutveckling och leder en grupp med erfarna och självständiga medarbetare.
Din kompetens
Vi söker dig som har akademisk examen inom företagsekonomi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig samt flerårig, väl vitsordad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Det innebär att du har mycket goda kunskaper om redovisning, budgetering och uppföljning och en väl utvecklad analytisk förmåga som gör att du kan omsätta ekonomisk information till analys, beslutsunderlag och verksamhetsstöd samt bidra till att utveckla arbetssätt och processer inom ekonomiområdet.
Du har chefserfarenhet med personalansvar och ett utvecklande ledarskap med ett tillitsbaserat förhållningssätt som skapar tydlighet och delaktighet. Du skapar förutsättningar för medarbetare att utvecklas, ta ansvar och arbeta mot en gemensam målbild. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan skapa förståelse för ekonomiska samband hos olika målgrupper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor, olika finansieringsformer samt upphandling eller ledning av upphandlingsfunktion.
Som person är du stabil, ansvarstagande och strukturerad. Du har förmåga att prioritera, fatta beslut och driva arbetet framåt med fokus på utveckling och resultat. Du samarbetar väl med andra, bidrar till ett professionellt och gott bemötande och har ett förhållningssätt som är väl förankrat i den statliga värdegrunden. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Placeringsort är Visby och vi erbjuder möjlighet till distansarbete med upp till 50 procent av din arbetstid. Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. Märk din ansökan med diarienummer: RAÄ-2026-2263.
Under ansökningsperioden kan tillgängligheten variera – se nedan för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksantikvarieämbetet
(org.nr 202100-1090), https://www.raa.se/
Storgatan 41 (visa karta
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114 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Avdelningen för verksamhetsstöd Jobbnummer
10008741